سباق كأس حمدان بن راشد ينطلق غدا بنادي الشارقة للفروسية

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم غد السبت بمضماره " سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " تقديرا لدعم سموه الكبير لسباقات المضمار في الدولة و ذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2017 / 2018 وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 115 جوادا ضمن 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وخصص الشوط الأول، شوط لونجين ماستر كولكشن، للخيول العربية الأصيلة المبتدئية من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر وبجوائز قدرها 30 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط .. فيما يأتي الشوط الثاني، شوط لونجين لاغراند كلاسيك، للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

أما الشوط الثالث فهو شوط كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، برعاية لونجين، وخصص للخيول المهجنة المصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1700 متر بجوائز تص الى 100 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويستكمل السباق بالشوط الرابع، شوط مزارع شادويل، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 2000 متر وجوائزه 30 ألف درهم بمشاركة 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

أما الشوط الخامس، شوط شادويل العاليمة، فهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 5 سنوات فأكبر لمسافة 2000 متر وجوائز هذا الشوط هي 25 ألف درهم بمشاركة 15 جوادا.

و يختتم السباق بالشوط السادس، شوط ديرينستون ستود، و هو مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر 5 سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 45 ألف درهم بمشاركة 16 16 جوادا مع وجود 4 جياد على الاحتياط.