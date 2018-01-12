ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن «الذيد 2018»

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «الذيد ـ 2018» الذي انطلق في السابع من يناير الجاري .

وشهد إقامة 125 شوطاً لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع» و«الثنايا» و«الحول والزمول» ووزعت معها 12 رمزاً للفائزين بأشواط الرموز.

كما شهد منافسات اليوم الختامي الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن، وانتزعت «الظفرة» سيف الشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المفتوح لتهدي مالكها محمد محمد زايد المنصوري ناموس الشوط بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:33:9،.

في الشوط الثاني والمخصص للزمول المفتوح انتصر «الأسد» لمحمد سلطان مرخان ناموس الشوط والمركز الأول ويحرز الخنجر+سيارة رنج روفر بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 12:51:4، وفي الشوط الثالث حول محليات كان الموعد مع «حشيمة» لمحمد زايد خلفان المنصوري لتنتزع الكأس+سيارة أنفنيتي بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 12:42:4.

وفي الشوط الرابع وكأس الحول المهجنات حلقت «بينونة» لناصر محمد زايد خلفان المنصوري مع المركز الأول وناموس الشوط بعد أن قطعت مراحل السباق بتوقيت قدره 12:45:6، وبعد ختام المنافسات قام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان والشيخ صقر بن محمد القاسمي بتتويج الفائزين في أشواط الرموز الأربعة.

شكر

من جانبه، قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظة الله، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، على الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الآباء والأجداد من خلال توفير كل السبل لإنجاح هذه الرياضة وضمان استمراريتها.

كما تقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة سباقات الهجن في كافة أنحاء الدولة ورعايته المتواصلة للمهرجانات التراثية، جاء ذلك بمناسبة ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن الذيد 2018 الذي أختتم مساء أول من أمس.

وأكد معاليه بأن هذا المهرجان يحظى من خلاله ملاك الهجن في الميادين التي تحتضن المهرجان بمشاركة خاصة في أشواط خصصت لهم ما أعطى للتحدي والمنافسة شكلاً جديداً، وأكد معاليه بأن المهرجان أصبح عيداً سنوياً لملاك الهجن في الخليج يتنقل بين أربعة ميادين وينتظره الجميع.