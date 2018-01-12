71 خيلاً تتنافس في «سباق ديرة» اليوم

يشهد مضمار جبل علي، اليوم، سادس سباقاته لهذا الموسم تحت اسم سباق «ديرة»، ويشتمل على 6 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 71 خيلاً.

ويعتبر الشوط الثالث الرئيس في السباق، ويشارك فيه 12 خيلاً تتنافس لمسافة 1000 متر، ولصغر سن الخيول في هذا الشوط فإن معظمها قليل المشاركة فيما يشارك البعض الآخر لأول، ما يُصعب توقع هوية الأكثر حظاً في الفوز.

لكن يبدو أن الجواد «أروواي» لمالكه منصور إبراهيم السلمان، تحت إشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس فرنش، الأوفر حظاً من واقع تحقيقه للفوز في أول مشاركة له هذا الموسم، وينافسه «جولدن غراوند» لمالكه أحمد بن طوق المري وتحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة دي سوزا، الذي حل رابعاً بميدان قبل أن يتأخر في العين قبل نحو شهر.

ويشارك أيضاً «جي بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة كوسجراف، و«كيرسل دريم» لناصر عسكر بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«كوزمو ستار» لبورسلي للسباقات تحت قيادة جون ايجان، و«جوكي جو» لفرانكي كونور تحت إشراف دووغ واتسون وقيادة باتريك دوبس، و«مقدام» لبورسلي للسباقات تحت قيادة تارينتال.

و«رزام» لسلطان سعيد حارب تحت إشراف بي دوتروم وقيادة أنطونيو فريسو، و«ذا نيو مهراجا» لأفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة تاغ أوشي، و«وكاد» لبورسلي للسباقات تحت قيادة الفارس جون كوين، و«فلور ذا فيلينغ» لبدر عبد الله إسماعيل تحت إشراف أحمد بن حرمش، و«شي ساستورم» لمحمد علي الظاهري تحت إشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس بيسلي.

الشوط الأول

ويبدأ السباق بالشوط الأول لمسافة 1800 متر وتجمع فيه المنافسة من جديد بين «أصلان» مع المدرب سالم بن غدير والفارس فرينش، ورفيقه «بوا دي بولون» بقيادة زافير زياني، حيث جمعتهما المنافسة في جبل علي قبل أسبوعين وحلا في المركزين الأول والثاني وتفوق الأول بفارق قياسي بلغ 13 طولاً عن الوصيف.

لكن المنافسة تشتعل هذه المرة بوجود الجواد الخطير «سي سكيمر» تحت إشراف هلال العلوي وقيادة كوسجراف الذي أظهر مستويات رائعة خلال آخر مشاركتين في جبل علي وفي ميدان وسجل فيهما الفوز، ومن الخيول القوية أيضاً في الشوط «إيه يو كور» مع ساتيش سيمار وريتشارد مولن وكان حقق فوزاً في جبل علي، و«تايدس رايز» مع أحمد بن حرمش ودي سوزا.

الشوط الثاني

ويعود المتألق «إيجلو» مع دووغ واتسون وباتريك دوبس للتنافس عبر الشوط الثاني المخصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر تكافؤ، وأنجز فوزه الأول بكل سهولة قبل نحو 6 أسابيع، كما يدفع واتسون أيضاً بالجواد «هوكر» بقيادة سام هيتشكوت الذي حقق أيضاً الفوز، ولكن الخطورة في هذا الشوط ربما تأتي من «كاتشاو» مع ساتيش سيمار وريتشارد مولن.

وهو فائز في جبل علي قبل أسبوعين، ويشرف المدرب سالم بن غدير على «أنتولد سيكرت» بقيادة رويستون فرينش حيث كان ثالثاً في آخر مشاركة في العين، كما يشارك أيضاً «نجم سهيل» مع علي الرايحي وفارسه المزروعي.

الشوط الرابع

يجتذب الشوط الرابع نخبة قوية من 12 خيلا تتنافس لمسافة 1400 متر تكافؤ، ويسعى «فير ذا فيوري» مع أحمد بن حرمش ودي سوزا لاستعادة توازنه والعودة من جديد للصدارة بعد تأخره في آخر مشاركتين في مضماري الشارقة وميدان، ومن الخيول المشاركة في الشوط «غالسبورغ» مع المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن الذي كان ثالثاً ووصيفاً في آخر مشاركتين له في جبل علي.

وهناك أيضاً «فيرست داون» مع علي الرايحي وتاغ أوشي الوصيف بذات المسافة في جبل علي بداية الموسم، ويشارك لأول مرة هذا الموسم «ساينكوبشن» مع المدرب ديكوك والفارس أودنهيو بعد أن تألق في ميدان الموسم الماضي.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، تنافساً قوياً يقوده «أنبار» لفريق بورسلي مع الفارس تارنتال الذي خسر المركز الأول بفارق ضئيل بمضمار العين قبل شهر.

وتبدو الفرصة سانحة أيضاً لـ «بارجيل» مع علي الرايحي وتاغ أوشي الذي ظهر بمستوى رائع في أول مشاركة له هذا الموسم في جبل علي، قبل أن يتأخر في مشاركته الأخيرة بميدان، وربما جاءت المفاجأة من «لوريس» مع ريتشي والفارس هارا الذي كان ثالثاً مرتين في ميدان هذا الموسم، ومن الخيول المشاركة أيضاً ثنائي المدرب ساتيش سيمار «إيه دي دبران» بقيادة كونور بيسلي، و«لافسبين» الذي كان خيار فارس الإسطبل الأول ريتشارد مولن.

الشوط السادس

ويختتم السباق بالشوط السادس في الساعة الخامسة بمشاركة 8 خيول لمسافة 1000 متر ويبرز «فاروق» مع المدرب شاربي والفارس كرولي لمواصلة عروضه القوية وتكرار فوزه الرائع قبل أسبوعين في نفس المضمار، وكانت تلك المشاركة الأولى للجواد «فاروق» في الدولة، والأولى له على المسار الرملي.

لكن ربما يواجه هذه المرة منافسة قوية من «شيلونج» مع مدربه هلال العلوي والفارس كوسجراف، كما يعود أيضاً للمنافسة في الشوط وصيفه «كول تو وور» مع سلفرتنام وأودنهيو .

كما يوجد «متحدث» مع علي الرايحي وتاغ أوشي، و«دينزل لان» مع دووغ واتسون وباتريك دوبس، وربما جاءت الخطورة من «حمورابي» مع ساتيش سيمار وريتشارد مولن فقد كان وصيفاً في جبل علي، وهناك ثنائي المدرب راشد بورسلي «سلفادوري» بقيادة جيم كوين، و«كهرب» بقيادة كونور بيسلي.

ترشيحات البيان

الشوط الأول: أصلان

الشوط الثاني: بيكتوغراف

الشوط الثالث: أروواي

الشوط الرابع: بريبارد

الشوط الخامس: هيدن جورني

الشوط السادس: سلفادوري

ترشيحات الخبراء

الشوط الأول: سي سكيمر

الشوط الثاني: هوكر

الشوط الثالث: كيرسل دريم

الشوط الرابع: فير ذا فوري

الشوط الخامس: أي جي ساموراي

الشوط السادس: دينزل لان

ترشيحات الملاك

الشوط الأول: فلور ذا فيلينغ

الشوط الثاني: نجم سهيل

الشوط الثالث: غولدن غراوند

الشوط الرابع: ميند ثات بوري

الشوط الخامس: لافاسبن

الشوط السادس: فاروق

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تتواجد 6 مؤسسات في رعاية سباق ديرة اليوم وهي «شادويل فارم» التي ترعى الشوط الرئيس «الثالث»، و«بنك دبي التجاري» الذي يرعى الشوط الأول، و«الشعفار للاستثمار» في رعاية الشوط الثاني، و«الساحل للمقاولات» لرعاية الشوط الرابع، و«اسكانا» لرعاية الشوط الخامس، و«شكرة الحضيبة للمقاولات» لرعاية الشوط السادس. دبي - البيان الرياضي

60 ألف درهم هدايا وسحب على سيارة للجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للترشيحات هي 60 ألف درهم، حيث سيتم توزيعها كالتالي:

جائزة الترشيحات للشوط الأول (3000 درهم).

جائزة الترشيحات للشوط الثاني (3000 درهم).

جائزة الترشيحات للشوط الثالث «الرئيسي» (5000 درهم).

جائزة الترشيحات للشوط الرابع (3000 درهم).

جائزة الترشيحات للشوط الخامس (3000 درهم).

جائزة الترشيحات للشوط السادس (3000 درهم).

الجائزة المالية الكبرى (40 ألف درهم).

كما يتم توزيع 3000 درهم لترشيحات الأشواط على النحو التالي:

الفائز الأول 500 درهم.

الفائز الثاني والثالث 400 درهم.

الفائز الرابع 300 درهم.

عدد 9 فائزين 200 درهم.

علاوة على ذلك فقد تم رصد عدد من الهدايا والجوائز للجماهير على أن يتم السحب عليها بدءاً من الساعة 12 ظهراً، بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول التي ستفتح ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو -3» بعد نهاية الشوط السادس. دبي - البيان الرياضي

510

تصل مجموع الجوائز النقدية المخصصة للأشواط الستة 510 آلاف درهم يتفاوت تقسيمها، حيث خصص مبلغ 4085 ألف درهم للشوط الأول و75 ألف درهم للثاني و110 آلاف للشوط الثالث، و90 ألفاً للشوط الرابع و85 ألف درهم للخامس و65 ألف درهم للشوط السادس.