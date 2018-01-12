حمدان بن محمد يشهد انطلاقة كرنفال الكأس العالمي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يوم أمس، انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار «ميدان» العالمي.

كما شهد السباق، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ونجله الشيخ حمدان، وسعيد بن حميد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي، عضو مجلس إدارة «ميدان»، وعدد من المسؤولين، وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيل في «ميدان».

كما شهده نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذين يقضون معسكرهم في دبي. ونال «باديس داي» لمزرعة «كوارتر موون» لقب الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية (الجولة الأولى). وحقق «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1000 متر بقيادة جيم كراولي.

وظفر «فرانكي فور فينجرس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة بقيادة مايكل بارزالونا. وتوج «بن بطل» لجودلفين بطلاً للشوط الرابع «سنجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، فيما ظفر «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر الذي بلغت جائزته 250 ألف دولار أميركي. وحقق «دبي» لجودلفين لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر.