شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار " ميدان " العالمي .

و شهد السباق، الشيخ سعيد مكتوم آل مكتوم و نجله الشيخ حمدان، و سعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة " ميدان " ، و مليح البسطي عضو مجلس إدارة " ميدان " و عدد من المسؤولين و جمهور غفير من عشاق سباقات الخيل في " ميدان " .

حمدان بن محمد يشهد انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي في " ميدان "https://t.co/P9ymSp8NnB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H26i7El6O9 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 11, 2018

كما شهده نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي و الذين يقضون معسكرهم في دبي .

ونال " باديس داي " لمزرعة " كوارتر موون " لقب الجولة الاولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية ( الجولة الأولى ) .

وحقق " ارتجال " لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1000 متر بقيادة جيم كراولي .

و ظفر " فرانكي فور فينجرس " لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة بقيادة مايكل بارزالونا .

وتوج " بن بطل " لجودلفين بطلا للشوط الرابع " سنجسبيل ستيكس " لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة ، فيما ظفر " هيفي ميتال " لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة لمسافة 1600 متر و الذي بلغت جائزته 250 آلف دولار أميركي .

و حقق " دبي " لجودلفين لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر .