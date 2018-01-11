16 جواداً في الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية

تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم المرحلة الأولى من كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان العالمي برعاية لونجينز وبمشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية.

ويتنافس في أشواط السباق السبعة اليوم 96 جواداً على جوائز مالية مجموعها مليون ومائة ألف درهم.

وتبدأ الانطلاقة بالشوط الأول الافتتاحي للجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول العربية لمسافة 1600 متر ومجموع جوائزه 60 ألف درهم.

ويتصدر المشاركين «داريوس دوباون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «بون بيسر دي فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «آر.بي تورش» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة رويستون فرنش وإشراف إيريك ليمارتنيل، «باديترداي» المملوك لـ كوارتر مون رانش ليمتد بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

«برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، «بيرنينغ بريز» لفريق بيرلي بقيادة باتريك كويجريف وإشراف هلال العلوي، «كويت دي بوزولس» لمالكه عبدالله بخيت المرر بقيادة جيرالد موسى وإشراف عبدالله المحيربي، «إيه أف مرح» لخالد خليفة النابودة بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أورتيل.

«ارتجال» يواجه التحدي

يواجه «ارتجال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التحدي في الشوط الثاني «لونجينز ليدز لاغراندي كلاسيك» لمسافة الألف متر ومجموع جوائزه 160 ألف درهم. ويقوده جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، وجاء في آخر مشاركاته بالمركز الثالث في سباق القوز للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي 2017.

وأبرز المنافسين «يالطا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«فاينال فينشر» المملوك لـ تايلورز بلود ستوك ليمتد بقيادة باتريك دوبس وإشراف ميدجلي. إلى جانب «سبيد هوك» لخليفة دسمال بقيادة باولو سيرجو وإشراف جوبي سلفارتنام، «سير ماكسيميليان» لمالكه باول وايلدس بقيادة فيرناندو جارا وإشراف وليامز، «بورتامينتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة تاغ أوشي.

وإشراف علي الرايحي. ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل، «ميدلاندر» لعلي حداد بقيادة ريتشارد مولن، «بيوبل» لفريق البيت متوحد بقيادة رويستون فرنش.

صراع الأقوياء

يشهد الشوط الثالث «لونجينز كونكويست كلاسيك» لمسافة 1900 متر الذي تبلغ جائزته 135 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 9 خيول قوية متقاربة المستوى.

ويتصدر المشاركين «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون، ومن أبرز المنافسين «فرانكي فور فينجرز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا و«بلاي» المملوك لسموه أيضاً بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «سالتارين دبي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «أكتيف سيبريت» لـ إيريك بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «الباستر» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «وايلذ دودى» لمالكه يولونغ وفريق شيفال بقيادة سيلفستر دي سوزا و«باريش» لإسطبل رمضان بقيادة لوكي موريس وإشراف رمضان.

شوط «سينجسبيل»

يعتبر الشوط الرابع «سينجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة للخيول المهجنة الذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف درهم، من بين أقوى الأشواط اليوم ويتنافس خلاله 15 خيلاً قوياً يتصدرها «كاري أون ديريك» لجودلفين بقيادة جيرالد موسى وإشراف سعيد بن سرور.

وأقوى المرشحين «بن بطل» لجودلفين بقيادة أويسن مورقي وإشراف سعيد بن سرور و«إموشنلس» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. إلى جانب «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «سانشاوس» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كولم دونوهو وإشراف مايك دي كوك، «داي أوف بويتس» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي.

عودة «لونغ ريفر»

يعود لونغ ريفر لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لمواجهة العمالقة والأقوياء في الشوط الخامس المثير للجولة الأولى لكأس آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر للفئة الثانية، والذي تبلغ قيمة جائزته 250 ألف درهم برعاية لونجينز، ويتنافس خلاله 8 خيول قوية يتصدرها «لونغ ريفر» بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير.

وآخر مشاركاته في كأس دبي العالمي 2017 حيث واجه البطل «أروغيت» وأبرز المنافسين «ميفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير. إلى جانب «كونفرو نتيشن» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف علي الرايحي، «كوسمو شارلي» لرمضان قادروف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «ثندر سنو» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور و«نورث أميركا» لرمضان قادروف بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط السادس ساخن

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، صراعاً ساخناً بين 16 خيلاً قوياً برعاية «لونجينز موون فيز ماستر كولكشن». ويتصدر المشاركين «نواه فروم جوا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون بإشراف مايك دي كوك. وأقوى المرشحين للقب «برافو زولو» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي «دوباي» لجودلفين بقيادة وليام بويك .

وإشراف شارلي أبلبي، «ستيدي بيس» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «فلاي آت دون» لجودلفين بقيادة اندريا أتزيني وإشراف شارلي أبلبي، «سيوف» و«تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي ودين أونيل، «سلاطين» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ديفيد أوميرا، «كيز ستروك» بقيادة جون ايجان، «ريحانة» لاغا خان بقيادة بات سمولين وإشراف هالفورد.الشوط الأخير

الشوط الأخير

يتوقع أن يشهد الجمهور صراعاً شرساً في الشوط السابع والأخير لمسافة 2410 أمتار، الذي تبلغ قيمة جائزته 160 ألف درهم ويتنافس في الشوط 16 خيلاً قوياً يتصدرها المرشح الأول «بست سوليوشن» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور.

وأبرز المرشحين للقب «برايز موني» لجودلفين بقيادة جيرالد موس وإشراف سعيد بن سرور. «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف أروين شاربي، «إمبراتدت فان ريجن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «غولدن وود» بقيادة كريستوف سوميلون، «كاربون ديتينغ» بقيادة تاغ أوشي، «لوس باربادوس» لـ إيريك بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «بروبوسد» لإسطبل رمضان بقيادة كولم دونوهو، «خصوصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل.

وإشراف الرايحي، «جولد ستار» و«وولتون ستريت» لجودلفين بقيادة أنطونيو فريسو واندريا أتزيني، «ميدنانيت شيكا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة باولو سيرجو، «مونلايت داش» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن و«مجيد» لخليفة دسمال بقيادة لوك موريس.

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: ارتجال

الشوط الثالث: اتجاه

الشوط الرابع: بن بطل

الشوط الخامس: هيفي ميتال

الشوط السادس: دوباي

الشوط السابع: بست سوليوشن

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: ارتجال

الشوط الثالث: فرانكي فور فينجرز

الشوط الرابع: اموشنلس

الشوط الخامس: ثندر سنو

الشوط السادس: ستيدي بيس

الشوط السابع: برايز موني

ترشيحات الملاك

الشوط الثاني: فاينال فينشر

الشوط الثالث: اتجاه

الشوط الرابع: بن بطل

الشوط الخامس: هيفي ميتال

الشوط السادس: ستيدي بيس

الشوط السابع: بست سوليوشن

236 ألف درهم جوائز مالية تنتظر الجمهور في الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان مبلغ 236 ألف درهم، قيمة جوائز مالية للجمهور المشارك في مسابقات الترشيحات وسينال من يرشح 6 خيول فائزة في الأشواط الستة مبلغ 49 ألفاً و185 درهماً.

وسيحصل من يرشح 5 خيول فائزة في الأشواط الستة مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة في الأشواط الستة مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 5 آلاف درهم، فيما يحصل الفائز في الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 30 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 30 ألف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة الأشواط الثلاثية مبلغ 48 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 4 آلاف درهم.

وبالنسبة لجائزة السوبر فيكتا للشوط الخامس فتبلغ 30 ألف درهم.

أما جائزة مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير فتبلغ قيمتها 30 ألف درهم. الاشتراك في مسابقة الأشواط الستة مخصصة للأشواط الستة الواردة في برنامج أمسية السباق. أما مسابقة الأشواط الثلاثية فمخصصة للأشواط الثلاثة الأخيرة ببرنامج السباق.

في حال اشتمال البرنامج الرسمي بكتيب السباق على ستة أشواط بالأمسية تسلم الاستمارات الخاصة بجميع مسابقات الترشيحات قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول. أما في حالة اشتمال البرنامج على سبعة أشواط بالأمسية فتسلم الاستمارات للترشيحات قبل 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

شارلي أبلبي يحدد 5 خيول لمتابعتها في الكرنفال

حدد شارلي أبلبي، المدرب في فريق جودلفين العالمي، خمسة خيول لمتابعتها في كرنفال كأس دبي العالمي في ميدان هذا الموسم، وهي: «كوميكاس»، حيث قال: «أعلّق آمالاً كبيرة على هذا الجواد هذا الموسم، ويواصل مسار العودة منذ مشاركته بسباق دبي جولدن شاهين (ج1) في أمسية كأس دبي العالمي، وسيتجه إلى سباق دباوي ستيكس (ج3) في 18 يناير، وكنت مرتاحاً من الأداء الذي قدمه في مشاركته الأولى هنا هذا الموسم».

وعن «غولد تاون»، كشف أبلبي: «قدم ابن «ستريت كراي» أداءً متناسقاً في سيرته في عمر سنة، ويبدو مرتاحاً بطبيعته للركض على الرمل، وتأقلم جيداً مع الظروف المحلية في دبي، وستكون وجهته السباق التحضيري لسباق الألفي غينيس الامارات (ج3) في ميدان بتاريخ 25 يناير».

وعن مشاركة «بل بوينت»، أوضح قائلاً: «أصبح يتبلور كجواد سرعة من الطراز العالي، وهذا كان المرجو منه دائماً، وستكون وجهته سباق القوز للسرعة (ج1) في أمسية كأس دبي العالمي، وسيكون سباقه التحضيري ميدان للسرعة (ج2) في 22 فبراير، ويواصل التطور في الأداء».

وتحدث عن «كوميكاس»، وقال: «بطبيعته جواد موهوب، وأتوقع أن تناسبه المنافسة على مسافة أطول، وكنت مرتاحاً من حلوله ثالثاً في أول عودة له للسباقات، وستكون مشاركته بسباق سنغسبيل ستيكس (ج3) في ميدان مثيرة للاهتمام».

وختم حديثه عن «إينهالو»، قائلاً: «هذا جواد رائع للموسم المقبل، وأثبت قدرات عالية على مسافة الميل ونصف الميل في بريطانيا العام الماضي (حينما كان يتدرب بإشراف روجر شارلتون)، وسيكون جديراً بالمتابعة في سباقات التكافؤ في الأسابيع المقبلة».