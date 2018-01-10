البسطي وبن غدير وكوسجراف في الصدارة

تدور منافسة قوية بين المدربين في مضمار جبل علي خلال 5 سباقات أقيمت منذ انطلاقة الموسم، حيث تساوى أفضل المدربين في عدد مرات الفوز بالمركز الأول، بينما انفرد محمد خليفة البسطي بصدارة قائمة المُلاك بحصوله على 5 انتصارات، ويتشارك المدربان الوطنيان سالم بن غدير وهلال العلوي بـ6 انتصارات لكل منهما، ويتقدم بن غدير بفارق المركز الثاني الذي حصل عليه 6 مرات أيضاً.

ويأتي بعدهما دووغ واتسون بـ5 انتصارات، ويتصدر باتريك كوسجراف قائمة الفرسان برصيد 6 انتصارات في المركز الأول يليه باتريك دوبس وروستون فرنش ولكل منهما 5 انتصارات، ويتصدر ابن غدير وروستون فرنش السباق الماضي كأفضل مدرب وفارس بحصول كل منهما على «الثلاثية».