«جبل علي» يكمل استعداده لسباق ديرة الجمعة

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عن تنظيم سادس سباقات الموسم «سباق ديرة» الجمعة المقبل تحت رعاية «شادويل فارم، بنك دبي التجاري، الشعفار للاستثمار، الساحل للمقاولات، اسكانا وشركة الحضيبة للمقاولات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد نهار أمس بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل وممثلي الرعاة، ويتألف السباق من 6 أشواط بمشاركة 74 خيلاً بمجموع جوائز نقدية 510 آلاف درهم.

تقدير وعرفان

وتقدم المهندس شريف الحلواني في بداية المؤتمر بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.

كما هنأ ميرزا الصايغ، شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية، مؤكداً النقلة النوعية التي حدثت في عهد سموه في كل القطاعات بما فيها الرياضة وسباقات الفروسية على وجه الخصوص، حيث ظل سموه داعماً لتطور رياضة الفروسية وكان آخرها في سباقات القدرة التي اختتمت بداية هذا الأسبوع.

شادويل فارم

وعبر الصايغ عن فخره بتواجده مع الرعاة وشركاء النجاح في المضمار العائلي، متمنياً استمرار العلاقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية مع مضمار جبل علي الذي يعد من المضامير العريقة التي لها بصمتها في تطور السباقات، وقال إن تواجد «شادويل فارم» الذراع الأميركية لإسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جزء من الشراكة الكبيرة مع مضمار جبل علي مع «شادويل بريطانيا» و«ديرنزتاون إيرلندا»، مشيراً إلى إسهامات «شادويل فارم» بخيول لها سمعة ومكانة كبيرتين مثل «المتوكل» و«انفاسور».

وقال إن «شادويل فارم» بدأت مع العام الجديد 2018 مشروع التوليد على أمل إنتاج سلالة نقية لتقدم أكثر مما هو متوقع باسم إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم داخل وخارج الإمارات، وأثنى الصايغ على الدور المهم للإعلام الرياضي في عكس نشاط موسم جبل علي ما أثمر عن شهرة واسعة للسباقات التي بات لها متابعوها الكثر خارج الدولة.

أجندة السباقات العربية

ورد الصايغ على سؤال «البيان الرياضي» حول سباقات الخيول العربية على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، العام الحالي، حيث أوضح أن الترتيبات بدأت لتنظيم 3 سباقات في أميركا الجنوبية في كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي خلال شهر مارس المقبل، ولكن تم اقتصارها على سباقين في الأرجنتين والبرازيل.

بهدف التنسيق على حضور آخر سباقات الموسم في جبل علي في الشهر نفسه، وبعدها تبدأ سباقات جائزة سموه في أوروبا نهاية أبريل في العاصمة الإيطالية روما ثم سباقان في شهر رمضان الكريم في كل من السويد وهولندا ثم سباق في فرنسا في شهر يوليو المقبل يليه المهرجان الكبير في نيوبري نهاية يوليو ثم سباق في اسكتلندا في سبتمبر المقبل.

وقال الصايغ إن الترتيبات تمت بين اللجنة المشرفة على السباقات والتي تضم عبد الله الأنصاري ومحمد طه ومسعود صالح مع سفارات الدولة في الخارج التي رحبت بهذه الفعاليات الكبيرة.

بنك دبي التجاري

كما تحدث حسن المرزوقي عن «بنك دبي التجاري» معرباً عن سعادتهم باستمرار رعاية البنك في إطار نهج الخدمة المجتمعية والمشاركة في رعاية الأحداث الرياضية عموماً والفروسية على وجه الخصوص، وقال إن الفروسية لها خصوصيتها لكونها تراثاً إماراتياً أصيلاً وتشكل جزءاً مهماً من حياة الإماراتيين، وأشاد المرزوقي بالتطور الذي يشهده المضمار العائلي موسماً بعد الآخر بفضل الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي.

الحضيبة للمقاولات

كما عبر شريف أديب بغدادي ممثل «الحضيبة للمقاولات» عن شكرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي واللجنة المنظمة لمنحهم شرف التواجد ضمن الرعاة، معرباً عن فخرهم بالعلاقة الوطيدة التي تربطهم بنشاط مضمار جبل علي خلال مواسم عدة، مؤكداً استمرار التعاون المشترك.

اسكانا

وقدم عبد الحليم برقاوي من الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «اسكانا» التهنئة للإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة العام الميلادي الجديد، وخص سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالشكر على رعاية سموه الكريمة لسباقات مضمار جبل علي وعلى منحهم فرصة التواجد مع الرعاة في إطار العلاقة التاريخية مع المضمار الأصفر.

الشعفار للاستثمار

وحيا باسم زكريا باسم «الشعفار للاستثمار» وعلى رأسها علي عبد الله الشعفار، القيادة الرشيدة بمناسبة العام الجديد، مؤكداً التطور الذي شهدته الفروسية بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال إن مجموعة الشعفار تعتبر شريكاً استراتيجياً في المضمار العائلي الذي يجد كل اهتمام ورعاية من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإن اهتمام سموه انعكس إيجاباً على تطور السباقات في المضمار العائلي.

الساحل للمقاولات

واختتم محمد حماد حديث الرعاة ممثلاً عن «الساحل للمقاولات»، حيث قدم الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، وإلى إدارة المضمار بقيادة المهندس شريف الحلواني لإتاحتهم الفرصة لرعاية السباقات للمرة الثالثة هذا الموسم، مؤكداً أن العلاقة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مضمار جبل علي، وقال إن الفروسية لها خصوصيتها كتراث إماراتي أصيل.