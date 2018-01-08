«دي رنانة» تهدي مربط دبي الميدالية الذهبية

أهدت «دي رنانة» الميدالية الذهبية لمربط دبي للخيول العربية في ختام النسخة 16 لبطولة عجمان لجمال الخيول مساء أول من أمس، والتي أقيمت تحت شعار «مئوية زايد.. مئوية وطن» بميدان الفروسية في عجمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

مزاد البطولة

وبلغت حصيلة المبيعات في المزاد الخاص بالبطولة أكثر من 3 ملايين درهم لـ 38 خيلاً تم عرضها في المزاد الذي سبق اليوم الختامي بـ 24 ساعة، وكان أعلى رقم سجل في المواد 250 ألف درهم، ووجدت المشاركة الكبيرة في المزاد الاشادة من القائمين على البطولة.

ألقاب البطولات

وجاء فوز «دي رنانة» ببطولة المهرات عمر سنة، فيما حصلت «نهابة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني على الفضية، ونالت البرونزية «الأريام سمحة» لإسطبلات الاريام العربية، وانتزعت ذهبية المهرات «عاجلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما حصلت «كريمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي على الفضية.

وفازت «دي مميزة» لمربط دبي للخيول العربية بالبرونزية، وحقق ذهبية البطولة للأفراس «الاريام حمرا» لإسطبلات الاريام العربية، فيما حصل على الفضية «نجديه الزبير» للشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله آل ثاني، ونال البرونزية «أصيلة الكندي» لسعيد خميس علي الزحمي.

أما بالنسبة لبطولة المهور عمر سنة فقد فاز بالذهبية «سداد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حصل على الفضية «فخر الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ونال البرونزية «بزيان البستان» لإسطبلات البستان، وانتزع ذهبية المهور «عدوان الزبير» للشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، فيما نال «ك أ نبراس» لخالد غانم العميري الفضية، وفاز «دي ابن رشيم» لمربط دبي للخيول العربية بالبرونزية.

أما ذهبية بطولة الفحول فقد انتزعها «برجس الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، فيما فاز بالفضية «عمير الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونال البرونزية «مسرور البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

وحصلت على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات مربط الزبير، فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد «الاريام الحمرا» لمربط الاريام للخيول العربية، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن «أصيلة الكندي» لسعيد خميس علي الزحمي، وقام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول، بتكريم الحكام واللجنة العليا المنظمة للبطولة، كما قام الشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي بتتويج الفائزين.

نتائج الختام

وأسفرت منافسات اليوم الختامي للفئة العاشرة الامهار عمر 3 سنوات عن فوز «دي ارشاد» بالمركز الأول لخميس عبدالله الظنحاني برصيد 92.13 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «ع ج نجمان» لعيسى علي عبدالله الطيار، ونال 91.13 نقطة، وفي المركز الثالث «د دبوي» لمروان علي العلي برصيد نقطة 90.75 نقطة.وفي منافسات الفئة 11 للفحول «أ» عمر 4 إلى 5 سنوات انتزع المركز الأول «برجس الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، وحصل على 92.25 نقطة، واحتل المركز الثاني «مسرور البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 92.25 نقطة، وفي المركز الثالث جاء «رواف» للشيخة عزة بنت سلطان القاسمي، وحصل على 92.25 نقطة.

وانتزع المركز الأول في الفئة 11 للفحول «ب» عمر 4 إلى 5 سنوات «عمير الهواجر» للدكتور غانم الهاجري برصيد 92.88 نقطة، وجاء بالمركز الثاني «الاريام أمجاد» لإسطبلات الاريام العربية برصيد 92.13 نقطة، واحتل المركز الثالث «ع ج نجران» لمربط الطيار للخيول العربية برصيد 92.13 نقطة.وفاز بالمركز الأول في الفئة 12 للفحول عمر 6 سنوات، وما فوق «آي تي باهي» لمربط الطيار للخيول العربية، وحصل على 92.13 نقطة.

وجاء في المركز الثاني «أ. س. نفناف» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحصل على 91.75 نقطة، واحتل المركز الثالث «فاير» لعيسى محمد السويدي برصيد 91.38 نقطة، وفي نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز لأصحاب الخيول الفائزة بالمراكز الأولى.

محمد بن سعودمن جانبه أشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ودعم سموه لمثل هذه البطولات التي تشهد كل عام تطوراً وتنافساً بين الخيول على مستوى عالٍ، مؤكداً أن جائزة سموه التشجيعية لملاك الخيل من المواطنين جاءت تشجيعاً للمواطنين لاقتناء وتربية الخيول والمشاركة في البطولات التي تقام على مستوى الدولة.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نجاح هذه البطولة التي أصبح لها اسم كبير بين البطولات، وأكد أن تقارب الأرقام بين الفائزين من الخيول المشاركة يدل على شدة التنافس على المراكز الأولى، وذلك يأتي من خلال التدريب المستمر لتلك الخيول للحفاظ على جمالها وقوتها.