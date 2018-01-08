تألّق شباب وأطفال الإمارات في ختام «دولية أبوظبي» لقفز الحواجز

توج الفارس المصري عبد القادر سعيد بلقب الشوط 12 المؤهل إلى كأس العالم «الجائزة الكبرى» في قفز حواجز لمسافة 160 سم على مرحتلين، في ختام بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، والتي نظمها نادي أبوظبي للفروسية على ميدانه بإشراف الاتحاد الدولي، واستمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 170 فارساً من 25 دولة، وشهدت 14 شوطاً مختلفاً، وتميزت البطولة بتألق فرسان الإمارات الصغار والشباب الذين أحرزوا المراكز الأولى بتفوق.

ونجح البطل سعيد في نيل الصدارة بعد منافسة قوية مع 28 فارساً على صهوة هوب فان في زمن قدره 78:45 و39:91 ثانية، من دون أخطاء، وحل في المركز الثاني بيتر كلمينس من بلجيكا على صهوة كالفينو دي نيازي في زمن قدره 83:1 و 40:45 ثانية، وثالثاً نيجل كيوبي من المملكة المتحدة على صهوة قولفيرز هيل بزمن قدره 80:82 و40:69 ثانية، وبلغت إجمالي جوائز هذا الشوط 400 ألف درهم.

وفي منافسات الشوط 11 لجولة التمايز في قفز حواجز 150 سم على مرحلتين بقيمة جوائز 175 ألف درهم، والذي شارك فيه 34 فارساً، فقد نجح البطل السعودي عبد الله الشربتلي في نيل الصدارة محققاً إنجازاً جديداً في البطولة على صهوة كريزي كويك في زمن قدره 77:31 و 39:35 ثانية، وجاء ثانياً هنريك فون من السويد على صهوة ارتيست دي لابايي بزمن قدره 76:79 و43:31 ثانية، ونال الترتيب الثالث فريدريس ديفيد من فرنسا على صهوة ساكسو دي لا بزمن قدره 77:72 و43:93 ثانية.

سيف الكربي

لفت الطفل الإماراتي سيف الكربي الأنظار خلال مشاركته في الشوط 11 المخصص للأطفال على مسابقة الجائزة الكبرى لمرحلتين بمجموع جوائز 15 ألف درهم لارتفاع 125 سم، حيث أظهر مهارة عالية في التحكم بالخيل وقدم مردوداً متميزاً أهله لنيل المركز الأول على صهوة المازيونا في زمن قدره 79:88 و33:72 ثانية.

وجاء ثانياً زين شادي سمير من جمهورية مصر العربية على صهوة دودقي في زمن قده 73:74 و39:65 ثانية، وثالثاً هيا علي سعيد الشامسي من الإمارات على صهوة كارلا في زمن قدره 70:79 و 42:12 ثانية، ورابعاً عيسى عمران العويس من الإمارات على صهوة افيلون في زمن قدره 74:46 و35:07 ثانية.

وشهد الشوط 14 والأخير تفوقاً جديداً لفرسان الإمارات في بطولة «الجائزة الكبرى» لفئة الجونيور على مرحلتين بعد منافسة قوية بين 16 فارساً على قفز حواجز بارتفاع 125 سم، بقيمة جوائز مالية 20 ألف درهم، وجاء في المركز الأول أسامة الزعابي من الإمارات مكرراً الفوز الذي حققه في الجولة العاشرة خلال اليوم الثاني من البطولة لذات الفئة.

وجاء فوز الزعابي بالمركز الأول على صهوة باريسا في زمن قدره 69:80 و32:84 ثانية وجاء ثانياً عمر عبد العزيز المرزوقي من الإمارات على صهوة الباريز بزمن قدره 71:07 و33:66 ثانية، ونال الترتيب الثالث تميم عبد الكريم من المملكة العربية السعودية على صهوة ديسدكاسا في زمن قدره 73:92 و34:73 ثانية.

نجاح الحدث

حرص عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية على التواجد المستمر خلال أيام البطولة الثلاثة وتابع جميع الأشواط الصباحية والمسائية، مع تكريم الفائزين عقب كل جولة، وأكد النعيمي سعادته الكبيرة بنجاح الحدث والحضور الجماهيري الكبير وقال إن البطولة جذبت العديد من الدول، وشهدت مشاركة عالمية واسعة وحضرها فرسان يعتبرون الأبرز على مستوى العالم وقدم فيها المشاركون مستويات متميزة جداً وفي رأيي أنها كانت ناجحة بكل المقاييس المطلوبة.