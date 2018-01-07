محمد بن راشد يتوج بطل كأس سموه للقدرة

توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفارس سيف المزروعي بطلاً للسباق الرئيس لكأس سموه للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وبمشاركة نخبة من فرسان دولة الإمارات ودول العالم. وأكد سموه أن الكأس ناموس لكل العرب، مشيراً إلى أن ضيوف الدولة وكذلك إخواننا في الإمارات كانوا سعيدين بالمهرجان، وهذا هدفنا، ونريد للجميع أن يشارك فيه، وتعم الفرحة الجميع. وأشاد سموه بأداء الخمسة الأوائل الذين أبدعوا في السباق الكبير، وقال سموه إن البطل «نابولي ديل ما» هو من خيول الدرجة الأولى، وكذلك بقية الخيول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى التي فاجأتنا في السباق.

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