محمد بن راشد يتوج المزروعي بطلاً لكأس سموه للقدرة

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفارس سيف أحمد المزروعي من إسطبل «ام. آر. ام» بطلاً لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في ختام المهرجان الذي كانت انطلاقته في يوم 28 ديسمبر الماضي.

وشهد السباق الذي أقيم يوم أمس برعاية «لونجين» بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي البحريني، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية.

كما شهد السباق، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وسعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالإضافة إلى رعاة الحدث الكبير.

المزروعي يتوج بطلاً

وتوج الفارس سيف المزروعي بطلاً لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بعد حصوله على المركز الأول ممتطياً صهوة الجواد «نابولي ديل ما» لإسطبل «ام.آر.ام» مسجلاً زمناً قدره 6.32.20 ساعات.

ونال الفارس عبد الله غانم المري المركز الثاني، ممتطياً صهوة «فران» لإسطبل «أف 3»، مسجلاً زمناً قدره 6.32.21 ساعات. وحقق الفارس سعيد محمد المهيري المركز الثالث ممتطياً صهوة الجواد «نابي دوكاسو» لإسطبل «ام. آر. ام» مسجلاً زمناً قدره 6.32.45 ساعات.

وجاء الفارس محمد احمد غانم المري في المركز الرابع، ممتطيا صهوة «مينتا» لإسطبل «أف 3» مسجلاً زمناً قدره 6.32.45 ساعات. وحصل الفارس غانم سعيد العويسي على المركز الخامس ممتطيا صهوة «تيم آمي» لإسطبل «أف 3»، مسجلاً زمناً قدره 6.33.23 ساعات.

ميثاء تتصدر الأولى

تصدرت الفارسة ميثاء محمد القبيسي المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» ممتطية صهوة الفرس «ال. تي. دندي» لإسطبل «الريح للقدرة» مسجلة زمنا قدره 1.34.04 ساعة، وتلاها في المركز الثاني الفارس سالم محمد سعيد ملهوف الكتبي ممتطيا صهوة «الذيب» لإسطبل «أم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1.34.11 ساعة.

واحتل المركز الثالث الفارس راشد أحمد البلوشي ممتطيا الفرس «تيد يكلت» لإسطبل «ند الشبا للقدرة» مسجلا زمنا قدره 1.34.16 ساعة.

واحتل الفارس الهندي أوميد سينج المركز الرابع ممتطيا صهوة الفرس «لمحات» لإسطبل «العاصفة للقدرة»، مسجلا زمنا قدره 1.34.38 ساعة. وجاء الفارس محمد علي الشعفار في المركز الخامس ممتطيا صهوة الفرس «هالان دالاكات» لإسطبل «الريح للقدرة» مسجلا زمنا 1.34.40 ساعة.

وتلاه في المركز السادس الفارس حسن سلمان الصابري ممتطيا صهوة «ريموك» لإسطبل «البراري»، مسجلا زمنا قدره 1.37.16 ساعة. واحتل الفارس راشد ذياب غانم المرزوقي المركز السابع، ممتطيا صهوة الجواد «استوريانو» لإسطبل «ام 7»، مسجلا زمنا قدره 1.37.28 ساعة.

سينج يتزعم الثانية

قفز الفارس الهندي أوميد سينج لزعامة المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر» ممتطيا «لمحات» مسجلا زمنا قدره 2.59.07 ساعة. وكان ترتيب سينج المركز الرابع في المرحلة الأولى.

وقفز أيضا الفارس راشد أحمد البلوشي من المركز الثالث إلى الثاني ممتطيا صهوة «تيد يكللت» لإسطبل «ند الشبا للقدرة»، مسجلا زمنا قدره 2.59.34 ساعة. وقفزت الفارسة فاطمة المري من المركز التاسع إلى الثالث ممتطية صهوة الجواد «رازورباك هوتوينج» لإسطبل «دباوي»، مسجلة زمنا قدره 3.02.27 ساعات.

المري يتصدر الثالثة

قفز الفارس محمد أحمد المري إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 35 كم «اللون الأخضر» ممتطيا الجواد «مينتا» لإسطبل «أف 3»، مسجلا زمنا قدره 4.36.48 ساعات. وقفز إلى المركز الثاني من السابع الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطيا صهوة «نابولي ديل ما» لإسطبل «ام. آر. ام» مسجلا زمنا قدره 4.36.49 ساعات. واحتل الفارس سعيد محمد المهيري المركز الثالث ممتطيا «تابي دوكاسو» لإسطبل «ام. آر. ام» مسجلا زمنا قدره 4.36.58 ساعات.

سيف المزروعي نجم الرابعة

أظهر الفارس القدير سيف أحمد المزروعي تألقاً في الشوط الرابع لمسافة 32 كم «اللون الأزرق» وذلك عندما قفز من المركز الثاني إلى صدارة المرحلة، ممتطيا صهوة الجواد «نابولي ديل ما» لإسطبل «ام.آر. ام»، مسجلا زمنا قدره 5.59.30 ساعات.

و احتل الفارس محمد أحمد غانم المري المركز الثاني ممتطيا صهوة «مينتا» لإسطبل «أف 3» مسجلا زمنا قدره 6.00.23 ساعات. واحتل غانم سعيد العويسي المركز الثالث ممتطيا صهوة «تيم آمي» لإسطبل «أف 3» مسجلا زمنا قدره 6.01.18 ساعات.





تتويج

شارك في تتويج الأبطال الفائزين مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» كل من الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وسعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، والدكتور غانم الهاجري أمين سر اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وباترك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» راعية السباق الرئيسي، وممثل شركة الطاير للسيارات.