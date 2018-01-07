محمد بن راشد: الخمسة الأوائل أبدعوا في السباق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن الخمسة الأوائل هم الذين أبدعوا في السباق الكبير. وأضاف سموه، إن البطل «نابولي ديل ما» هو من الخيول الدرجة الأولى، وكذلك باقي الخيول التي جاءت في المراكز الخمس الأولى والتي فاجأتنا في السباق.

وقال سموه: إن أفضل خيول «أم 7» خرجت من السباق وبعدها قررنا سحبها من السباق.

وأضاف سموه، إن الكأس هي ناموس لكافة العرب. كما أبدى سموه رضاه عن أداء كافة المدربين الذين أبدعوا، داعيا سموه إياهم لمواصلة المشوار وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى التميز والنجاح. وأضاف سموه: إن ضيوف الدولة وكذلك أخواننا في الإمارات كانوا سعيدين بالمهرجان، وهذا هدفنا حيث نريد الجميع أن يشارك فيه وتعم الفرحة الجميع. وقال سموه، إنه عقب خروج أفضل خيول «ام 7» وأهمها «رماح» جعل السباق مفتوحاً حيث الكل يتنافس وفي المقدمة.

كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأداء إسطبلات «أف 3» و «الوثبة» و «الريف» خلال السباق الكبير.