غانم الهاجري: نفتخر بالمهرجان ونشيد بدعم فارس العرب

أعرب الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية عن فخره واعتزازه بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي حقق نجاحا كبيرا ومشاركة قياسية.

وقال الهاجري إن دعم فارس العرب للمهرجان من أسباب النجاح وزيادة المشاركة التي جاءت قياسية في كل السباقات. وأكد الهاجري أن دور اتحاد الإمارات للفروسية تنظيمي وتطبيق اللوائح والقوانين، مؤكدا بأن الاتحاد الدولي يضع أنظمة وشروط السباق ويمثله المشرفون والحكام واللجنة الفنية. وأعرب الهاجري عن سعادته بنجاح المهرجان من جميع النواحي مقدماً التهنئة إلى اللجنة المنظمة ولكل فرق العمل بالمهرجان، مشيدا بالاهتمام الإعلامي للمهرجان وتسليط الضوء على كل سباقاته باقتدار.

تهانٍ

و من جانبه ، تقدم محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على نجاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة أكثر من 1100 فارس وفارسة، وهذا بحد ذاته يعتبر رقماً قياسياً يتم تسجيله خلال المهرجان.

وقال العضب إن الدعم اللا محدود وتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأوامر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ساهمت في تذليل كافة المصاعب، وحققنا ما نصبو إليه خلال هذا الحدث الكبير. وبارك العضب لكافة الفرسان الذين حصلوا على المراكز المتقدمة خلال المهرجان، ومتمنياً أن يكون الجميع قد قضوا وقتاً ممتعاً مع خيولهم وأصدقائهم وأحبائهم في مدينة دبي الدولية للقدرة. كما تقدم العضب في ختام حديثه بالشكر لكافة فرق العمل التي عملت منذ فترة جدا طويلة لإنجاح الحدث الكبير.