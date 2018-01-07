سيف المزروعي: توجيهات فارس العرب قادتني للقب

تقدم الفارس البطل سيف المزروعي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيق اللقب الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، مضيفاً بأن توجيهات ومتابعة والإرشادات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ساهمت في تحقيق اللقب الغالي.

وقال البطل سيف المزروعي، إن السباق تميز بالقوة والمنافسة، مشيداً بأداء «نابولي ديل ما» الذي قدم أداءً فريداً من نوعه خلال السباق الكبير.

إنجاز



من ناحية أخرى أهدى المدرب إسماعيل محمد إنجاز الفوز بالنسخة 11 إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، مشيداً بدعم سموهما لإسطبل «ام. آر.ام» وإلى متابعتهما مشاركات خيول الإسطبل محلياً وعالمياً. وأكد المدرب إسماعيل محمد أنه بفضل توجيهات فارس العرب تمكن الإسطبل من تحقيق نتائج مشرفة في الموسم المحلي. وأعرب عن انبهاره بأداء البطل «نابولي» وفوزه بجدارة واقتدار.

وأضاف إسماعيل محمد قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي»: «إن نابولي بطل في مسافة 120 كم وسبق له الفوز في هذه المسافة واليوم يتوج بطلاً في مسافة 160 كم وهذا يؤكد تطور مستواه باستمرار». وذكر المدرب إسماعيل محمد أن إسطبل «ام.آر.ام» شارك بنحو 10 خيول خلال السباق، من دون أي متاعب، وتمنى إسماعيل أن تتواصل إنجازات الإسطبل في المشاركات المقبلة سواء كانت محلياً أو دولياً.