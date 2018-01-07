محمد بن راشد يشهد معرضي التصوير والمؤسسات العقابية و الإصلاحية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عقب ختام السباق وقبل بداية مراسم تتويج الأبطال، معرض التصوير الفوتوغرافي الذي ضم أعمال المصور المبدع مرهف العساف وتضمن لوحة «الأب الروحي للفروسية» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي اشتملت على 3200 لقطة مجمعة لسموه من خلال مشاركات سموه السابقة في السباقات المحلية والعالمية للقدرة لتشكل لوحة فنية مبهرة لفارس العرب خلال مشاركة سموه في مونديال العالم للقدرة 2012 التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

وقد استغرق العمل على هذه اللوحة الفنية 3 شهور، ونالت الإعجاب من الناحية الفنية لجمال تصميمها.

معرض شرطة دبي

كما شهد سموه المعرض الذي أقامته الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذي ضم عدداً من اللوحات الفنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى عدد من منتجات النزلاء والمشغولات اليدوية.

كما قامت القيادة العامة لشرطة دبي خلال السباق بالترويج للهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي القائمة على ثلاثة مبادئ (الأمن والتواصل والابتكار)، والشعار الجديد الذي تم تصميمه بصورة تعكس قيم ومبادئ شرطة دبي، ومكون من الأغصان والأمواج والقارب.

وتشكل الأغصان في الشعار دائرة تحيط بالقارب والأمواج الهادئة وتمثل الأمن والأمان الذي يحيط بالمجتمع، ويشير القارب إلى الخير والنماء والعطاء، في أجواء آمنة وادعة لتحقيق القيم الراقية التي تسعى شرطة دبي لتحقيقها.

فيما تم تغيير الأمواج المتضاربة في الشعار القديم إلى أمواج هادئة لتعكس بيئة آمنة تغمرها السعادة وتتميز بالابتكار، وتم تبسيط القارب والشراع في الشعار للمزيد من الوضوح وتم تغيير عمود السارية مقارنة مع الشعار القديم ليصبح مستقيماً.

كما تم حذف «قاعدة شعار شرطة دبي» للدلالة على أن شرطة دبي أصبحت علامة فارقة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم بأدائها وتميزها وتعاونها في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة.

وقامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بعرض أحدث تجهيزاتها وسياراتها الجديدة التي صممت بطريقة عصرية ونالت إعجاب الجميع.

تطور

ابتكرت قناة «دبي ريسينغ» سيارة إلكترونية حاملة لكاميرا القناة بهيكل مشابه لهيكل سيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي ميزت تغطية القناة لكافة مجريات السباق.