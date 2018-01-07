«واثق» بطلاً للمقام في خامس سباقات مضمار العين

توج الجواد «واثق»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة فارس الإصطبلات تاغ أوشيه، وإشراف إيريك ليمارتنيل، بطلاً لسباق المقام في الشوط السادس بخامس سباقات مضمار نادي العين لهذا الموسم والأول بالعام الجديد 2018، وخصص هذا الشوط للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق.

وكان السباق الخامس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، انطلق أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام لسباقات مضمار نادي العين.

وتوجت الفرس «إيه اف مخيفة» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، بلقب الجولة الخامسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة.

وانتزع الجواد «إيه إف سند»، لخليفة مطر محمد مطر النيادي، وقيادة الفارس أنس السيابي، لقب سباق الصاروج بالشوط الثاني (مشروط).

وخطف الجواد «جينتشي» لفريق البيت متوحد، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، لقب سباق المسعودي بالشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وتألق الجواد «إيه اف مغادر»، للوارث إبراهيم الحضرمي، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف إبراهيم الحضرمي، ونجح في الفوز بلقب سباق عود التوبة بالشوط الرابع، والرئيس في حفل الليلة والذي خصص للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات وما فوق تصنيف (50 - 90).

بينما لمع نجم الجواد «المبهر»، للخيالة السلطانية العمانية، وقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، في الشوط الخامس لحفل الأمسية واستطاع أن يحقق الفوز بالمركز الأول في سباق شعبية الروضة المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق.

وفازت المهرة «منورة»، لياس لإدارة سباقات الخيل، وقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب جان دي روال، بلقب سباق البصرة في الشوط السابع والختامي لحفل الأمسية وهو ثاني أشواط المبتدئة، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فقط.