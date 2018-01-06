محمد بن راشد يتوج الفارس سيف المزروعي بطلاً للسباق الرئيسي لكأس سموه للقدرة

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الفارس سيف المزروعي بطلا للسباق الرئيسي لكأس سموه للقدرة لمسافة 160 كيلومترا في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وبمشاركة نخبة من فرسان دولة الإمارات ودول العالم .

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مختلف مراحل السباق الذي أقيم بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية والشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة "ميدان"، نائب رئيس نادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين .

وانتزع الفارس سيف أحمد المزروعي لقب سباق الـ 160 كيلومترا ممتطيا صهوة الجواد "نابولي ديلما" لاسطبلات "إم.آر.إم" مسجلا زمنا وقدره 06:32:20 ساعة ، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري ممتطيا صهوة الجواد "فرعان" لإسطبلات "اف ثري" ومسجلا زمنا وقدره 06:32:21 ساعة واحتل المركز الثالث الفارس سعيد محمد المهيري ممتطيا صهوة الجواد "نابي دو كاسو" مسجلا زمنا وقدره 06:32:45 ساعة.

وقد اكتسبت نسخة هذا العام من السباق أهمية كبرى بعد الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، الذي أمر بتحويل هذه البطولة إلى مهرجان كبير ضم سباقين خصص الأول للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كيلومتر، فيما خصص الثاني للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، وسباق جميلتي لمسافة 120 كيلومترا واختتم اليوم بكأس سموه لمسافة 160 كيلومترا (3نجوم).

ويعد هذا الحدث الرياضي الكبير والمتخصص في سباقات الخيول للقدرة والتحمل من أهم البطولات في روزنامة الموسم ويترقبها نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها لينالوا شرف المشاركة وتحقيق نتائج ترفع تصنيفاتهم وتمنحهم المزيد من الشهرة والزخم العالمي إذ حظيت هذه الدورة من المهرجان بمشاركة أكثر من ألف ومائتي فارس وفارسة من أبرز الفرسان في العالم إلى جانب نخبة من فرسان القدرة بالإمارات والعالم العربي ودول الخليج مثلوا 32 دولة.