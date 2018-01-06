إعلان تفاصيل كأس محمد بن راشد للقدرة

عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، مؤتمراً صحافياً ظهر أول من أمس في «ميدان» بحضور الوفود المشاركة والإداريين والمشرفين والإعلاميين.

وفي بداية المؤتمر رحب محمد أحمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، بالحضور والمشاركين في المهرجان.

وقال الشحي: أعلنا في العام المنصرم الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بسباقات القدرة وتجسد امتداد مهرجان سموه لمدة 3 أيام.

وأضاف: «هذا العام تميز المهرجان بإضافة كأس «جميلتي» إلى فعاليته، وقد جاءت تلبية لرغبة سموه في نطاق تطور القدرة محلياً وخارجياً».

وقال الشحي إن المهرجان انطلق يوم 28 ديسمبر الماضي بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، وفي يوم 29 ديسمبر أقيم سباق السيدات لمسافة 100 كم وكلاهما برعاية عزيزي للتطوير العقاري، ويوم السبت 30 ديسمبر انطلق كأس «جميلتي» للفرسات لمسافة 120 كم، وهو ما يعد إضافة للمهرجان لما يحمله من قوة وإثارة برعاية الطاير للسيارات.

وقال الشحي إن السباق الرئيسي لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم برعاية «لونجينز» بمشاركة نخبة الفرسان من دولة الإمارات ودول العالم في السباق الرئيسي.

وأضاف قائلاً تحت الرعاية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نتقدم إلى شركائنا الرسميين، لونجينز، الطاير للسيارات، وعزيزي للتطوير العقاري، الذي انضم للرعاية أخيراً ولشراكتهم القيّمة ودعمهم الدائم لرياضة الخيل والفروسية، وختاماً إننا على ثقة بأنهم سيشاركوننا السعادة في تهنئة الأبطال.

دعماً للقدرة

ومن جانبه، تحدث محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن السباقات الثلاثة الماضية قائلاً إن سباق الإسطبلات الخاصة للمواطنين يعتبر دعماً للرياضة من القيادة الرشيدة، وقد شهد مشاركة قياسية تقترب من 500 فارس وفارسة.

وأضاف أن سباق السيدات يعبر عن دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الرياضة والفروسية وشهد مشاركة 200 فارسة.

وقال العضب إن سباق «جميلتي» للفرسات المشروط، يعتبر إضافة جديدة للمهرجان.

وأكد العضب استعداد اللجنة المنظمة من الناحية التنظيمية لإنجاح الحدث، حيث استعد اتحاد الإمارات للفروسية ونادي دبي للفروسية للحدث مبكراً.

وأعلن العضب عن مشاركة 32 دولة في السباق الرئيسي الذي يصنف دولياً فئة 3 نجوم وتم تسجيل 350 فارساً حتى الآن ويتوقع زيادة العدد لأكثر من 400 فارس وفارسة.

وقال العضب إن المهم سلامة الخيل والفرسان وهو الشق الأكبر في هذه البطولة.

وفي الختام تمنى العضب التوفيق إلى جميع المشاركين متمنياً لهم حظاً أوفر، مشيداً بدعم الرعاة الثلاثة، ومساهمتهم في إنجاح المهرجان.

فخر واعتزاز

وأعرب باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجينز» عن فخره واعتزازه بالارتباط بالكأس الرئيسي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والزمن الرسمي للسباق الذي سيقام اليوم.

وأضاف عون: «ننتهز الفرصة للإشادة بشراكتنا وارتباطنا مع «ميدان» الذي يمتد لسنوات عدة، ونحن نشكرهم على هذه الثقة الغالية، وأننا فخورون وسعداء بهذا الارتباط بكأس دبي العالمي وبطولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وبطولة دبي الدولية لقفز الحواجز».

وقال عون: سنواصل ارتباطنا بالحدث ونفخر بأن «لونجينز» الزمن الرسمي للبطولة، وأعلن عن تقديم ساعة قيمة لبطل السباق الذي يتنافس خلاله نخبة الخيول والفرسان العالميين.

الهاجري: «فروسية» الدولة الأكثر نشاطاً في العالم

وجه الدكتور غانم الهاجري أمين سر اتحاد الإمارات للفروسية إنابة عن اتحاد الإمارات للفروسية بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه واهتمامه للفروسية محلياً وعالمياً.

وأضاف قائلاً إن نشاط الفروسية في الدولة من أكثر الأنشطة نشاطاً في العالم وذلك بفضل الدعم اللامحدود لها، وتوفر كل الإمكانيات من سلامة وصحة الخيل وسباقات مميزة تحفظ الخيل والفرسان، وفي الوقت ذاته ظهور وتطور فرسان جدد، مؤكداً أن سباقات الدولة دولية وليست محلية.

وقال الهاجري إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تم الاهتمام بسباقات القدرة. دبي - البيان الرياضي

سنديب: «عزيزي» تفخر بالارتباط مع المهرجان

أعرب سنديب جيسوال نائب المدير للتسويق والمبيعات في شركة عزيزي عن فخرهم بالارتباط برعاية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي يعبر عن الارتباط بالتراث والتقاليد وأنهم سيواصلون الدعم والسير في هذا النهج.

وأضاف قائلاً: «إن عزيزي شركة عقارية ترتبط بالرياضة ومع مجموعة «ميدان» ترتبط بتطوير دبي حضارياً».

وفي ختام حديثه، قال سنديب إنهم في شركة عزيزي يسيرون بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية».

دعم

ومن جانبه، تقدم جاد إلياس، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر بشركة الطاير للسيارات بالتهنئة بمناسبة العام الجديد، عام زايد الخير، الذي يبرز إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويجسِّد المكانة الفريدة التي يمثلها الراحل الغالي لدى كل العرب بل والعالم أجمع، متمنياً لكم عاماً ذاخراً بالخير والنجاح والازدهار.

وأضاف: «يسعدني تواجدي معكم اليوم نيابة عن شركة الطاير للسيارات والعلامة الفاخرة لاند روڤر، وأود أن أسجل خالص تقديرنا وشكرنا لنادي دبي للفروسية وميدان لدعوتهما الكريمة لحضور هذا المؤتمر الصحافي».

وأكد جاد إلياس، أن الطاير للسيارات تحظى بسجل طويل حافل برفد الرياضات المختلفة داخل الدولة لا سيما دعم رياضة الجوجيتسو على مستوى إمارات الدولة، والرياضات التراثية مثل صيد الصقور، والصيد، والرماية، واليولة، فضلاً عن سباقات الخيول والهجن. وارتبطت الطاير للسيارات مع سباقات ميدان لأكثر من عقد من الزمان ومع كأس دبي العالمي منذ عام 2011.

كما بدأت شركة الطاير للسيارات بدعم ورعاية كأس جميلتي للقدرة المخصص للفرسات منذ عام 2012، وتوجت منافسات 30 ديسمبر تعاوناً ذاخراً بالنجاح بين الجهتين على مدى سبع دورات.

وقال جاد إلياس، إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، يعد المحطة الأهم على الخريطة الدولية في سباقات القدرة. ويمنح سباق كأس جميلتي للقدرة الفرصة للفرسان والفارسات من مختلف الفئات العمرية للتنافس في قلب دانة الدنيا على بقاء الخيول الأقوى القادرة على التحمل.

وأضاف: «تتيح رعاية ورفد كأس جميلتي للقدرة المخصص للفرسات أرضاً خصبة لمشاركة الفرسان والفارسات الموهوبين في تلك المنافسات الشريفة.

وتبرهن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدليل القاطع الرؤية الثاقبة لسموه التي جعلت تلك الرياضة تتبوأ مكانة مرموقة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على النطاق العالمي. ونحن بدورنا نهنئ الفارس راشد حمود الجنيبي لانتزاعه لقب السباق بجدارة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المحفل الكبير».

وتقدم جاد إلياس في ختام حديثه، بالشكر والتقدير والتوفيق لفريق عمل نادي دبي للفروسية وميدان، متمنيين لهم المزيد من النجاح والتقدم والازدهار.

أعلنت اللجنة المنظمة عن رصد سيارات لأصحاب المراكز العشرة الأولى. كما سيتم منح 100 ألف درهم للفائزين من المركز الحادي عشر إلى السبعين.

الريسي: حافز كبير لرياضة الفروسية

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، أن حضور أصحاب السمو الشيوخ في السباقات يعد حافزاً كبيراً لرياضة الفروسية ودعماً كبيراً للملاك ورياضة الفروسية، ويعد مصدر فخر وشرف كبير، واهتمام القيادة يجعلنا أكثر حرصاً على تقديم الأفضل، وأعرب عن فخره الدائم بما يتم في السباقات خاصة مع وجود ممثلين من أغلب دول العالم.