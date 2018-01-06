ناصر بن حمد:نحرص على المشاركة ونتطلع إلى نتيجة إيجابية

أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي مشاركة فرسان وجياد الفريق في سباق 160 كم ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة الذي يقام اليوم السبت.

وقال سمو الشيخ ناصر بمناسبة مشاركة الفريق في المهرجان الكبير: نسعى دائماً إلى دعم المبادرات التي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرامية إلى تطوير رياضة القدرة في منطقة الخليج والعالم، خاصة بعد تطبيق فكرة سموه وإقامة مهرجان متكامل لرياضة القدرة، الذي يعد نقلة نوعية كبيرة في رياضة القدرة وتعزيز مكانة دولة الإمارات على ساحة هذه الرياضة.

نجاحات كبيرة

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائلاً: حقق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجاحات كبيرة في النسخة الماضية، وشهدت جميع سباقاته تنافساً قوياً ومحموماً بين جميع الفرسان والفارسات للظفر بالمراكز المتقدمة، بعد أن أصبح هذا السباق من بين أكبر السباقات في المنطقة والعالم بمشاركة نخبة من أبطال الخليج والعالم، بالإضافة إلى أنه يعد فرصة مواتية لجميع الفرسان والفارسات لاكتشاف قوة فرسانهم وتحمل جيادهم والمستوى الفني الذي وصلوا إليه.

وأوضح سموه قائلاً: كل سباق يشارك فيه الفريق الملكي يتطلع دائماً إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج منه بالعديد من المكتسبات المهمة، ويعد سباق مهرجان محمد بن راشد من السباقات المهمة التي يحرص الفريق على المشاركة فيها بنخبة من فرسانه، أملاً في المنافسة الحقيقية على اللقب لتأكيد النجاحات الكبيرة التي وصلت إليها رياضة القدرة البحرينية، التي باتت رقماً صعباً في جميع المنافسات.

وعن السباق الرئيسي يقول سموه: تعتبر سباقات 160 كيلومتراً من السباقات ذات المسافات الطويلة في عالم رياضة القدرة، حيث يتطلب هذا السباق تركيزاً كاملاً من الفارس وقراءة واقعية لمجريات السباق.

والأهم أيضاً كيفية استثمار القدرات الفنية للجواد، وتوزيع جهده على مراحل السباق بما يضمن عدم إرهاق الجواد وتحقيق نتائج متميزة في السباق، وفرسان الفريق الملكي يمتلكون خبرة واسعة في مثل هذه السباقات، بالإضافة إلى معرفتهم التامة بالسباقات التي تقام في دبي.