محمد بن راشد يقدم مكرمة بمليون درهم لفرسان «البوني»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» عصر أمس سباق البوني للخيول الصغيرة الذي أقيم بمشاركة 80 فارساً واشتمل على 4 أشواط.

وقدم سموه مكرمة بمليون درهم توزع على جميع فرسان المستقبل المشاركين في سباق «البوني».

كما اطلع سموه على آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاقة السباق الرئيسي لمسافة 160 كم بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والعالم.

سباق البوني

وتميز سباق «البوني» بالإثارة والندية بين الفرسان الصغار نجوم المستقبل الذين أظهروا مهارة عالية وإمكانيات في السيطرة والتحكم ما ينبئ بظهور جيل جديد من الفرسان المقتدرين.

وعقب ختام السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج المشاركين في السباق بجوائز قيمة. يعتبر السباق بادرة طيبة ضمن فعاليات المهرجان الكبير ما يؤكد دعم الصغار وتنشئتهم على حب الفروسية وركوب الخيل.

استعدادات

ومن جانب آخر، تمت يوم أمس إجراء عملية وزن الفرسان والفحص البيطري للخيول إستعدادا للحدث الكبير الذي سيقام اليوم، وأعلنت اللجنة المنظمة أن الاجتماع التنويري قبل السباق سيكون عند بوابة الفحص البيطري.

وطالبت اللجنة الفرسان بتهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأن أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي يستبعد من السباق. ويسمح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية ولا يسمح للطاقم المرافق بالتواجد في المدخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري.

ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد.

وأي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.

وأي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية تعرض مرتكبها للعقوبة، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كم من خط النهاية وفي حالة المخالفة سيتم استبعاد الفارس المخالف.

شروط

حددت اللجنة المنظمة الحد الأدنى لوزن الفارس 75 كلغ، والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة بالدقيقة، وتقرر أن يكون عمر الخيل 7 سنوات فما فوق، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة.

وتحدد وقت انطلاقة السباق في الساعة السابعة من صباح اليوم والمسافة الكلية 160 كم وتفاصيل مراحلها كالتالي:

المرحلة الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم، المرحلة الثالثة لمسافة 35 كم «اللون الأخضر»، المرحلة الرابعة لمسافة 32 كم «اللون الأزرق»، المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».