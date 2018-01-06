«سيكريت أمبشن» بطل الشوط الرئيسي بجدارة

حفل السباق الخامس الذي أقيم برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت ون» في مضمار «ميدان» العالمي مساء أمس، بالإثارة والمفاجآت الكبرى في معظم أشواطه.

شهد السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وعدد من المسؤولين والإداريين.

وتألق المدرب سالم بن غدير في الفوز بشوطين عن طريق «منتصرات» في الشوط السادس، و«هورنسبي» في الشوط السابع والأخير.

وتوج «سيكريت أمبشن» بطلا للشوط الثالث الرئيسي لمسافة 1600 متر، فيما انتزع «دفق» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع على كأس «دستركت ون».

وحقق «جنسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الشوط الخامس، ونال «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر.

«ستوري بورد» بطل الافتتاح

حقق «ستوري بورد» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف أرباب، لقب الشوط الأول «مسار دستركت ون للدراجات الهوائية والجري» لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.38.33 دقيقة، وبفارق 5 أطوال عن «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي.

وقام ميجناد وورير نائب الرئيس للشؤون المالية في «ميدان» بتسليم جائزة إلى ساتيش سيمار.

«درافتد» يظفر بالثاني

ظفر «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو» بلقب الشوط الثاني «دستركت ون ريزيدنسز» لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.12.77 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «سكروتنير» لمحمد خليفة البسطي.

وقام جوربال سينج رئيس الشؤون المالية والمبيعات والمشروعات في «ميدان» بتتويج الأبطال.

«سيكريت أمبشن» يقتنص الثالث

اقتنص «سيكريت أمبشن» لمالكه ناصر عسكر لقب الشوط الثالث «الرئيسي» «دستركت ون ــ مدينة محمد بن راشد آل مكتوم» لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.38.78 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف.

وتسلم ناصر عسكر، الجائزة من ميجناد وورير نائب الرئيس للشؤون المالية في «ميدان».

«دفق» يخطف الرابع

خطف «دفق» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع «كأس دستركت ون» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف درهم، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.26.99 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «وسيم» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد.

وتسلم أحمد بن حرمش الجائزة من جوربال سينج رئيس الشؤون المالية والمبيعات والمشروعات في «ميدان».

«جنسون» بطل الخامس

أحرز «جنسون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، لقب الشوط الخامس «دستركت ون فيلاز» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 2.02.17 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووغ واتسون.

وتسلم علي الرايحي وخالد أحمد الجائزة من محمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان».

«منتصرات» يتوج بالسادس

توج «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري بلقب الشوط السادس «دستركت ون» لمسافة 2200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 160 ألف درهم، بقيادة الفارس زافيرزياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 2.19.06 دقيقة، وبفارق 10 أطوال ونصف الطول، عن «بيت ستوب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

و تسلم محمد عباس الجائزة من فرانسيس الفريد الرئيس التنفيذي لمجموعة «شوبا».

«هورنسبي» مسك الختام

حقق «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي لقب الشوط السابع والأخير «دستركت ون مانشنز» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 1.23.32 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات.

وتسلم سالم بن غدير الجائزة من فرانسيس الفريد الرئيس التنفيذي لمجموعة «شوبا».

أحمد بن حرمش: وجهة «دفق» المقبلة 2000 غينيز الإماراتي

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالفوز الباهر الذي حققه «دفق» لمحمد خليفة البسطي في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن المسافة التي تناسبه هي الميل، وإن مشاركته المقبلة ستكون في سباق 2000 غينيز الإماراتي في كرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف قائلاً: إن السباق جاء قوياً مع نخبة من أفضل الخيول، وقد نجح الفارس سيلفستر دي سوزا في إبراز إمكانيات البطل، خاصة وأن المنافسة كانت شرسة وقوية.دبي- البيان الرياضي

4 أشخاص يفوزون بجائزة الترشيحات

لم يتمكن أي شخص بسبب المفاجآت الكبرى في السباق من الفوز بجائزة الترشيحات، ولم ينجح أحد في ترشيح 6 خيول فائزة ولا حتى 5 خيول فائزة في الأشواط الستة للترشيحات.

ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة «السوبر فيتكا» و«هاي فاي». وتمكن 4 أشخاص من الفوز بمسابقة الترشيحات ونال كال واحد منهم مبلغ 2970 درهماً.

ونجح الباكستاني محمد أفضل في الفوز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة للشوطين الثاني والثالث ونال مبلغ 25 ألف درهم.