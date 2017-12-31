محمد بن راشد يشهد سباق «جميلتي» للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، سباق «جميلتي» للقدرة، لمسافة 120 كلم، والمخصص للفرسات، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ضمن مهرجان سموه للقدرة برعاية «الطاير للسيارات».

كما شهد السباق، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ، رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية ، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة .

وأهدى الفارس راشد حمود الجنيبي، إسطبل «الوثبة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لقب السباق المثير، وقاد الجنيبي «رغد» لإسطبل الوثبة، مسجلا زمنا قدره 4.28.15 ساعات، ونالت الفارسة فاطمة جاسم المري، مركز الوصيف بقيادتها الفرس «جيركو فرانيسيس» لإسطبل «دباوي»، مسجلة زمنا قدره 4.29.24 ساعات. وحققت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز المركز الثالث ممتطية صهوة الفرس «فلور ديل كاريبي» لإسطبل «الريف» مسجلة زمنا قدره 4.32.25 ساعات.

تميز

ونال الفارس علي محمد علي الحوسني المركز الرابع، ممتطيا صهوة «أنقرة» لإسطبل «الريف»، مسجلا زمنا قدره 4.32.51 ساعات، واحتل الفارس سالم سعيد العويسي المركز الخامس ممتطيا الفرس «الاحجة دي كيريونت» لإسطبل «اف 3»، مسجلا زمنا قدره 4.33.09 ساعات.

وجاء في المركز السادس الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي ممتطياً صهوة الفرس «جاماج» لإسطبل «إم 7» مسجلا زمنا قدره 4.35.27 ساعات و تلاه في المركز السابع، الفارس بدر أحمد محمد يوسف ممتطيا «عطوشة» لإسطبل «النصر 2» مسجلا زمنا قدره 4.40.20 ساعات.

تتويج الأبطال

عقب ختام السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وجاد إلياس مدير عام مبيعات «جاكوار لاند روفر»، وباسل أصفري، مدير التسويق في «جاكوار لاند روفر»، وحسين العسل مدير مبيعات «لاند روفر»، بتتويج الأبطال الفائزين حيث نال راشد الجنيبي كأس المركز الأول، وحصلت فاطمة المري على كأس المركز الثاني، فيما نالت ميليان مينديز كأس المركز الثالث.

الجهوري: سعداء بنجاح التنظيم

أعرب علي خلفان الجهوري مدير اسطبلات الوثبة، عن سعادته وفرحته بنجاح التنظيم في السباق قبل سعادته بالفوز بلقب «جميلتي».

ووجه الجهوري الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لدعمه ورعايته للمهرجان مما أسهم في نجاحه وإيصاله إلى العالمية بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف دول العالم. وأشاد الجهوري بمستوى التنظيم والإعداد الممتاز في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وأعرب الجهوري عن سعادته بالفوز والأداء الرائع للفرس «رغد» التي تطور مستواها كثيراً ونالت المزيد من الخبرة. وأضاف قائلاً إن «رغد» لم تكن مرشحة للفوز بسبب عدم الخبرة واللياقة البدنية، ولكنها كانت تمتلك مخزوناً من اللياقة وساعدتها قوة سرعتها على حسم صراع اللقب.

البطل: دعم فارس العرب أسهم في رفع الروح المعنوية للفرسان

وجّه البطل راشد الجنيبي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه ورعايته لمهرجان القدرة، ولحضوره الدائم ومتابعته للسباقات، مما أسهم في رفع الروح المعنوية للفرسان ونجاحهم.

وتقدم الجنيبي بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للإنجاز الغالي الذي تحقق في سباق «جميلتي»، متمنياً المزيد من الانتصارات للإسطبل. وقال البطل إن السباق كان عادياً بالنسبة إليه.

الأصعب

ومن جانبها، أكدت الفارسة فاطمة جاسم المري، صاحبة المركز الثاني، أن «السباق كبقية السباقات الأخرى، إذ إن السرعة لم تتغير، والحمد لله على حصولي على المركز الثاني، وعلى الرغم من الصعوبات الصحية للفرس، فإنها أثبتت جدارتها خلال السباق»، مضيفة أن المرحلة الثالثة كانت الأصعب بالنسبة إليها.