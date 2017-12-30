محمد بن راشد يعلن انسحاب خيول إسطبلات «ام. آر. ام» و«ام 7» من سباقات الوثبة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القرار الذي اتخذه سموه بشأن انسحاب إسطبلات «أم. آر. أم» و«أم »7 من السباقات التي تقام في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة في العاصمة أبوظبي، لا رجعة عنه، مشيراً سموه إلى أن السيل بلغ الزبى.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح لقناة «دبي ريسنغ»، إنه شاهد فيديو متداولاً عن لجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة وأحد المدربين، حيث تشدقوا بكلام كثير عن المدربين، وعن ذكائهم في ارتكابهم الأخطاء عمداً وعدم محاسبتهم عليها.

وأضاف سموه، إن الخطأ من هذه اللجنة، فلا يتبجحون ويتشدقون أمام أصدقائهم بهذه الأشياء، هم قاموا بتقديم خيول للوثبة ويومها لم نقل شيئاً، ولكن بعدها تم التمادي في الأمر عبر إعطاء «البلنتي» للخيول والتي تقترب من خيولهم الأمامية، وبعدها يتم تأخيرنا لمدة 10 دقائق، وهذه هي الحقيقة، وثانياً «يعلقون» بين المراحل وهذا ممنوع، والقانون يجب تطبيقه على الجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجميع يعلم بأن هناك خللاً في اللجنة، الذين قاموا بشطب الخيول أيضاً، فعلى سبيل المثال حصان لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، تم إعطاؤه بلنتي، وقام سموه بوضع الساعة للتأكد فأظهرت أن نبض الخيل 58، وقالوا لا هذا الحصان مشطوب، ولماذا قمتم بهذا.

وأضاف سموه، إن اللجنة تفتقد الثقافة الرياضية، ولا بد من أن تكون هناك ثقافة رياضية ويتم تطبيق القانون على الجميع، ما يوصل حصان لأقرب خيولهم يتم إعطاء عقوبة وتأخير 10 دقائق.

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك التلاعب وصل لأوزان، وإن هناك فارستين نحن نعرف وزنيهما ولكن لم نعترض يومها، ولكن عقب هذا الفيديو، دعهم يشاركوا ويقيموا السباقات وحدهم، وهذا الذي جعلنا نتخذ قرار الانسحاب، ونحن لا نقبل بهذه الأمور.

وأكد سموه، أن الفروسية هواية عالمية، نحن نحبها، ولا نرضى بوجود أشخاص يخربون القانون، لأن من يقوم بهذه الأمور يخرب هوايتنا، وكذلك نعلم هم يكذبون ولا يقومون بإيصال هذه الأمور لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموه رياضي ويدعم الرياضة محلياً ودولياً ويعرف القوانين الرياضية، لذا يجب أن يتم تطبيق القوانين بالمساواة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إننا لن نشارك، ولكن إذا طلب منا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المشاركة، فسوف نتواجد بشرط عودة الأمور لنصابها الصحيح، وعدم بقاء هؤلاء الأشخاص الذين يفاخرون بالأخطاء أمام الجميع.

ورفض سموه ذكر اسم المدرب الذي ظهر في الفيديو، مضيفاً سموه أنه أكبر من أن يقوم بذكر أسماء، ولكنهم هم يعرفون أنفسهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: عودتنا للوثبة مرتبطة بعودة الأمور لنصابها الصحيح، مضيفاً إنه في آخر سباق أقيم هناك، أصدر عضو في اللجنة المحلية، أمراً بإيقاف مدرب وتغريم مدرب، واتحاد الفروسية لم يكن موجوداً، ولكن الاتحاد تحت أمر واحد منهم، فكتب الكلام المكتوب، فتم مقاضاته من المدربين، وآخر الأمر طلعت اللجنة هم المخطئين، ولدينا المزيد من الأمور إذا أردنا الحديث أكثر.

وأضاف سموه، أنا أراقب الأحداث، والجميع يرى التلاعب، ولكن من كذب صدق نفسه، وهم صدقوا أنفسهم، وأنا لا أرضى على هذه الرياضة، وكذلك لا أرضى أن يزج باسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في هذه الأمور، سموه لا يحتاج إلى سباق بالغش والخطأ، لأن سموه أكبر من هذه الأشياء، لذا دعنا ننافس بالقوانين.

كما قال سموه، أنا أعرف أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إذا عرف بهذه الأمور، فإن كل شيء سيتغير.

وعن افتتاحية مهرجان سموه للقدرة، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته ورضاه التام لأن المهرجان يسعد الجميع ونحن نريد من كل محبي الخيول أن يشاركوا ويستفيدوا منه.

وعن خطط المدربين والتكتيكات التي تم استخدامها في سباق الأمس ويوم الأول من أمس، قال سموه إنه يجب على الجميع الحذر والحفاظ على خيولهم من الجو الحار والسرعة.