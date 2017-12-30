محمد بن راشد يعلن انسحاب خيول اسطبلاته من سباقات الوثبة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباق السيدات لمسافة 100 كم في اليوم الثاني لمهرجان سموه للقدرة، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

وأهدت الفارسة البولندية كاميلا كارت لقب بطولة السيدات إلى اسطبل «ام. ار. ام» بإحرازها المركز الأول ممتطية «فازور باك». وأعلن سموه، في تصريح لقناة دبي ريسنغ، عن انسحاب اسطبلات «ام. ار. ام» و«ام 7» من السباقات التي تقام في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة في العاصمة أبوظبي، مشيراً سموه إلى أن السيل بلغ الزبى.

وقال سموه، إنه شاهد فيديو متداولاً عن لجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة وأحد المدربين، حيث تشدقوا بكلام كثير عن المدربين، وعن ذكائهم في ارتكابهم الأخطاء عمداً وعدم محاسبتهم عليها. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن لجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، تفتقد الثقافة الرياضية، ولا بد من أن تكون هناك ثقافة رياضية ويتم تطبيق القانون على الجميع.

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