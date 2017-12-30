محمد بن راشد يشهد فوز كاميلا بلقب سيدات القدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباق السيدات لمسافة 100 كم في اليوم الثاني لمهرجان سموه للقدرة، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

وشهد السباق سعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونائب رئيس نادي دبي للفروسية، وموريس عزيزي رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية. كما شهده عدد من المسؤولين وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

كاميلا تتوج باللقب

وأهدت الفارسة البولندية كاميلا كارت لقب بطولة السيدات إلى إسطبل «ام. آر. أم» باحتلالها المركز الأول ممتطية «فازور باك» مسجلة زمنا قدره 3.11.11 ساعات.

واحتلت الفارسة آية عبد الرضا المركز الثاني ممتطية صهوة «فليمينغ إيفور» لإسطبل «أف 3»، مسجلة زمنا قدره 3.11.58 ساعات. وجاءت في المركز الثالث الإسبانية ناروا كالفو ممتطية «كروان» لإسطبل «ام 7»، مسجلة زمنا قدره3.13.31 ساعات.

وتلتها في المركز الرابع الفرنسية كاميلي كولومب ممتطية الجواد «ستايل بيلي» لإسطبل «سيح السلم»، مسجلة زمنا قدره 3.16.34 ساعات. وحلت الفارسة كاميلا بلباو في المركز الخامس ممتطية «أوشيلي دي كير ديفيد» لإسطبل «النصر 2» للقدرة مسجلة زمنا قدره 3.21.28 ساعات.

ونالت المركز السادس نوف عبد الرضا علي ممتطية «نوران» لإسطبل «إعمار» للقدرة، مسجلة زمنا قدره 3.22.05 ساعات.

واحتلت الفارسة مريم عدنان عبد الكريم المركز السابع، ممتطية الجواد «يونيك» مسجلة زمنا قدره 3.23.16 ساعات.

عفراء تتصدر الأولى

تصدرت الفارسة عفراء خليفة السويدي المرحلة الأولى لسباق السيدات لمسافة 40 كم «اللون الأصفر» ممتطية «إسكاندالو» لإسطبل «ند الشبا» للقدرة، مسجلة زمنا قدره 1.22.48 ساعة. وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميرا جاسم محمد الأنصاري، ممتطية «شيكر» لإسطبل «البوادي» مسجلة زمنا قدره 1.22.49 ساعة. واحتلت الفارسة الإسبانية ناروا كالفو إيبانيز، المركز الثالث ممتطية «كروان» لإسطبل «أم 7»، مسجلة زمنا قدره 1.22.55 ساعة. وجاءت الفارسة نسرين خسرو علي خالد في المركز الرابع ممتطية الجواد «بيلمونت» لإسطبل «سيح السلم» مسجلة زمنا قدره 1.23.21 ساعة.

واحتلت المركز الخامس الفارسة الهولندية كارمين رومر ممتطية «جايروس» لإسطبل «إعمار» للقدرة، مسجلة زمنا قدره 1.23.23 ساعة. وتلتها في المركز السادس الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز ممتطية صهوة الجواد «كاستيلبار» لإسطبل «جميرا»، مسجلة زمنا قدره 1.23.38 ساعة.

وجاءت في المركز السابع مواطنتها صوفيا سانشيس، ممتطية الفرس «دي فينسيا» لإسطبل «الريف عجمان» مسجلة زمنا قدره 1.23.49 ساعة.

آية تقفز لصدارة الثانية

قفزت الفارسة آية عبد الرضا للمركز الأول ممتطية الفرس «فليمينغ إيفور» لإسطبل «أف 3»، مسجلة زمنا قدره 2.41.37 ساعة.

واحتلت الفارسة ميرا جاسم محمد الأنصاري، المركز الثاني ممتطية صهوة الجواد «شكير» لإسطبل «البوادي»، مسجلة زمنا قدره 2.42.40 ساعة.

وجاءت الفارسة الإسبانية ناروا كالفو إيباينز المركز الثالث ممتطية صهوة «كروان»، مسجلة زمنا قدره 2.42.43 ساعة، وتلتها في المركز الرابع الفارسة البولندية كاميلا كارت من إسطبل «ام آر ام» ممتطية «فازور باك» مسجلة زمنا قدره 2.42.58 ساعة.

واحتلت المركز الخامس الفارسة الفرنسية كاميلي كولومب ممتطية «ستايل بيللي» لإسطبل «سيح السلم» مسجلة زمنا قدره 2.43.45 ساعة.