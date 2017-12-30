سعيد الطاير: المهرجان عالمي بمشاركة النخبة

تقدم سعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونائب رئيس نادي دبي للفروسية، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته ودعمه للمهرجان الذي يعتبر عالمياً بمعنى الكلمة، وكأس عالم مصغراً يضم نخبة الفرسان من مختلف قارات العالم.

وأضاف الطاير إن اهتمام سموه برياضة القدرة محلياً وعالمياً ساهم في ارتباط فرسان العالم بالحدث، كما أن منافسات المهرجان كسرت الأرقام القياسية، كما شهدنا في سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي وسباق السيدات.

وأضاف الطاير إن مدينة دبي الدولية للقدرة أثبتت كفاءتها في استضافة الحدث في كل عام.