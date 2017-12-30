ميرزا الصايغ: اكتملت سعادتنا بفوز حمدان بن محمد

عبر ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادتهم بالنجاحات التي يحققها مضمار جبل علي في تنظيم سباقات الموسم الحالي، وقدم التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة الفوز الباهر الذي حققه «فرانكي فور فينجرس» في الشوط الرئيس على بطولة «تحضيري جبل علي للميل»، كما أشاد بالنتائج التي حققها المدرب سالم بن غدير في خامس سباقات الموسم، وقال إن بن غدير قدم درساً في معرفته بالمسافات المناسبة للخيول التي يشرف عليها، مشيراً إلى أن نجاحات أي مدرب وطني فخر للإمارات. وأعرب الصايغ عن أمنياته بعودة خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لتحقيق النتائج الجيدة، مشيراً إلى أن الطقس ربما أثر نوعاً ما، ولكن ما زال الموسم متبقٍ منه النصف، وتمنى من المدربين تقدير المسافات المناسبة للخيول في السباقات المقبلة.

وقال الصايغ إن استمرار الرعاية لـ«شادويل» في مضمار جبل علي، جزء من الارتباط الوثيق بالمضمار العائلي، مشيداً بالاهتمام الذي يوليه الأب الروحي للمضمار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومجهودات اللجنة المنظمة.

سعادة بالغة

ومن جانبه، عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالنتائج التي حققها في مضمار جبل علي ابتداء من فوزه بالمركزين الأول والثاني للشوط الثاني مروراً بفوزه أول وثاني أيضاً في الشوط الرئيس «الثالث» وفوزه أيضاً بالشوط الثالث، وقال بن غدير إنه أكثر سعادة باحتلال «بوا دو بولون» للمركز الثاني في الشوط الثاني خلف «أصلان» لكونه حصانا جديدا، وقال إنه أثبت كفاءته برغم قصر الفترة في التمرين.

وقال إن الفوز ربما يكون سهلاً لـ«أصلان» ولكن الشوط عموماً لم يكن سهلاً لبقية الخيول. وأشار بن غدير إلى أن النتائج التي يحققها متروك الحكم فيها للجمهور، مؤكداً انه لا يركز كثيراً في حصد لقب أفضل مدرب في الموسم.