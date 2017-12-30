البطلة: فارس العرب قدوتنا

أهدت البطلة الفارسة كاميلا كارت لقب بطولة سباق السيدات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وجهت البطلة الفارسة كاميلا كارت، في تصريح لـ«البيان الرياضي» الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، مشيدة بدعم سموهما للسباق وحضورهما ومتابعة السباق، ما كان له أكبر الأثر في رفع معنويات المشاركات وزيادة حدة المنافسة ونجاح السباق.

وأشادت البطلة، بأداء الحصان البطل، وبقوة المنافسة التي شهدها السباق خاصة في المراحل الأخيرة.

وقالت كاميلا كارت، إنها تعلمت الكثير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموه يدعمنا ويوجهنا دائماً، وهو قدوتنا في الفروسية.

وجهت الفارسة آية عبد الرضا الحاصلة على المركز الثاني، في تصريح لـ«البيان الرياضي» الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، مشيدة بدعم سموهما للسباق وحضورهما ومتابعة السباق، ما كان له أكبر الأثر في رفع معنويات المشاركات وزيادة حدة المنافسة ونجاح السباق. وأضافت بأنها تعتبر الكأس غالية والكل يتمنى الفوز بلقبها.