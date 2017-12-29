محمد بن راشد: لجنة قرية الإمارات للقدرة تفتقد الثقافة الرياضية

سموه أعلن انسحاب إسطبلات " ام . آر . ام " و " ام 7 " من سباقات الوثبة#محمد_بن_راشد: لجنة قرية الإمارات للقدرة تفتقد الثقافة الرياضيةhttps://t.co/NVL0zBOkTj@DubaiRacingTV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Y03peBBaeP — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 29, 2017

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله أن القرار الذي اتخذه سموه بشأن إنسحاب إسطبلات " أم . أر . أم " و " أم 7 " من السباقات التي تقام في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة في العاصمة أبوظبي، لا رجعة منه، مشيرا سموه إلى أن السيل بلغ الزبى .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح لقناة " دبي ريسنغ " ، بأن هناك فيديو متداول للجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة و أحد المدربين في جلسة خاصة في الليل، حيث تشدقوا بكلام عن المدربين، و عن كيفية إداراتهم للسباقات وذكائهم في إرتكابهم للأخطاء عمدا و عدم محاسبتهم عليها .

و أضاف سموه، ان الخطأ من هذه اللجنة، فلا يتبجحون و يتشدقون أمام اصدقائهم في الليل بهذه الأشياء، هم قاموا بتقديم خيول للوثبة و يومها لم نقل شيئا، و لكن بعدها تم التمادي في الأمر عبر إعطاء البالنتي للخيول و التي تقترب من خيولهم الامامية، و بعدها يتم تأخيرنا لمدة 10 دقائق، و هذه هي الحقيقة، و ثانيا " يعلقون " بين المراحل و هذا ممنوع ،و القانون يجب تطبيقه على الجميع .

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجميع يعلم بأن هناك خللاً في اللجنة ، الذين قاموا بشطب الخيول أيضا، فعلى سبيل المثال حصان لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، تم إعطاؤه بلنتي، و قام سموه بوضع الساعة فأظهرت 58 للتأكد و قالوا لا هذا الحصان مشطوب، و لماذا قمتوا بهذا.

و أضاف سموه، أن اللجنة تفتقد للثقافة الرياضية، و لابد أن تكون هناك ثقافة رياضية و يتم تطبيق القانون على الجميع، ما يوصل حصان لأقرب خيولهم يتم إعطاء بلنتي تأخير 10 دقائق، و القلوب لا أتخبر و الساعات معكوسة .

و قال سموه، كذلك التلاعب وصل للأوزان ، و أن هناك فارستين نحن نعرف أوزانهما و لكن لم نعترض يومها، و لكن عقب هذا الفيديو، دعهم يشاركون لوحدهم و يقيمون السباقات لوحدهم ، و هذا الذي جعلنا نتخذ قرار الإنسحاب، و نحن لا نقبل بهذه الأمور .

و أكد سموه، أن الفروسية هواية عالمية، نحن نحبها، و لا نرضى بوجود أشخاص يخربون القانون، لأنه من يقوم بهذه الامور يخرب هوايتنا ، و كذلك نعلم هم يكذبون و لا يقومون بإيصال هذه الامور لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، و سموه هو رياضي و يدعم الرياضة محليا و دوليا و يعرف القوانين الرياضية، لذا يجب أن يتم تطبيق القوانين بالمساواة .

و أضاف سموه، أننا لن نشارك، و لكن إذا طلب منا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المشاركة ، سوف نتواجد بشرط عودة الأمور لنصابها الصحيح ، و عدم بقاء هؤلاء الأشخاص الذين يفاخرون بالأخطاء أمام الجميع .



ورفض سموه ذكر اسم المدرب الذي ظهر في الفيديو، مضيفا سموه انه اكبر من ان يقوم بذكر أسماء، و لكنهم هم يعرفون أنفسهم .

و قال سموه، عودتنا للوثبة مرتبطة بعودة الامور لنصابها الصحيح، مضيفا ان في آخر سباق أقيم هناك، قام عضو في اللجنة المحلية، بإيقاف مدرب و تغريم مدرب ، و إتحاد الفروسية لم يكن موجودا، و لكن الإتحاد تحت امر واحد منهم، فكتب الكلام المكتوب، فتم مقاضاته من المدربين ، و آخر الامر طلعوا هم المخطئون، و لدينا المزيد من الامور إذا أردنا الحديث أكثر .



و أضاف سموه، أنا أراقب الاحداث، و الجميع يرى التلاعب ، و لكن من كذب صدق نفسه، و هم صدقوا أنفسهم ، و انا لا أرضى على هذه الرياضة، و كذلك لا أرضى ان يزج بإسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في هذه الامور، سموه لا يحتاج إلى سباق بالغش و الخطأ، لان سموه أكبر من هذه الأشياء ، لذا دعنا ننافس بالقوانين.



و قال سموه، انا أعرف ان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،إذا عرف بهذه الامور، فإن كل شيء سيتغير .