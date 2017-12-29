محمد بن راشد يشهد إنجاز غيث في الإسطبلات الخاصة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، انطلاقة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي في افتتاح مهرجان سموه للقدرة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما شهد السباق فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة وسعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وفؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

غيث يتوج باللقب

وتوج الفارس غيث عبد الواحد خميس صقر، بطلاً للسباق، ممتطياً صهوة الجواد «الأدهم» لإسطبل إس. إس، مسجلاً زمناً قدره 3.16.32 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد محمد المهيري، ممتطياً صهوة الجواد «إصرار» لإسطبل إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3.16.56 ساعات. واحتل المركز الثالث الفارس السريلانكي سريكانت، ممتطياً صهوة الجواد «موون دارا» لإسطبل زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.18.01 ساعات. وجاء في المركز الرابع الفارس راشد أحمد البلوشي، ممتطياً صهوة «عمان كواندارا» لإسطبل الجابر، مسجلاً زمناً قدره 3.18.37 ساعات. واحتل المركز الخامس راشد سعيد الكمدة، ممتطياً الجواد «كوراجونج ديزرت ويند» لإسطبل الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.18.39 ساعات.

التتويج

عقب ختام السباق، قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وفؤاد عزيزي نائب الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الأبطال الفائزين، حيث تسلم البطل غيث عبد الواحد كأس المركز الأول، فيما تسلم الفارس سعيد المهيري كأس المركز الثاني، ونال السريلانكي سريكانت كأس المركز الثالث، وسط تصفيق الحضور بالميدان.

سريكانت يتصدر الأولى

تصدر الفارس السريلانكي سريكانت، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلو متراً «اللون»، ممتطياً صهوة الجواد «مووندارا ماهر» لإسطبل زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 1.23.08 ساعة. وتلاه في المركز الثاني الفارس محمد مطر المزروعي، ممتطياً الجواد «سان بيدرو» لإسطبل زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 1.23.31 ساعة. وجاء الفارس راشد أحمد البلوشي في المركز الثالث، ممتطياً «عمان كواندارا» لإسطبل الجابر، مسجلاً زمناً قدره 1.24.53 ساعة، واحتلت الفارسة ليلى محمد عبيد المزروعي المركز الرابع، ممتطية صهوة الجواد «مومنتوم» لإسطبل الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1.25.51 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس راشد سعيد الكمدة، ممتطياً «كوراجونز ديزرت ويند» لإسطبل الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.54 ساعة. واحتل الفارس الأوروغوياني جوناثان ريفيرا المركز السادس، ممتطياً «إيلاكارا دي توي تنالا» لإسطبل العين، مسجلاً زمناً قدره 1.26.03 ساعة.

البلوشي يتزعم الثانية

قفز الفارس راشد أحمد البلوشي من المركز الثالث إلى الأول في المرحلة الثانية لمسافة 40 كيلو متراً، ممتطياً صهوة الجواد «عماني كواندارا» لإسطبل الجابر، مسجلاً زمناً قدره 2.45.18 ساعة. وتلاه في المركز الثاني، غيث عبد الواحد خميس، ممتطياً صهوة «الأدهم» لإسطبل إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 2.45.26 ساعة. وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد محمد خليفة المهيري، ممتطياً صهوة إصرار لإسطبل إس.إس، مسجلاً زمناً قدره 2.24.39 ساعة. واحتل المركز الرابع الفارس السريلانكي سريكانت، الذي حل الأول في المرحلة الأولى، ممتطياً «موندارا»، مسجلاً زمناً قدره 2.45.43 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس راشد سعيد الكمدة، ممتطياً صهوة «كوراجونج ديزيرت ويند» لإسطبل الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 2.46.10 ساعة. وحل في المركز السادس الفارس راشد ذياب غانم المزروعي، ممتطياً الفرس «عنيدة» لإسطبل إس. إس، مسجلاً زمناً قدره 2.46.36 ساعة. واحتل المركز السابع الفارس محمد مطر راشد المزروعي، ممتطياً الجواد «سان بيدرو» لإسطبل زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 2.47.31 ساعة.

البطل غيث: فخور بإنجاز الفوز بالكأس الغالية

أعرب الفارس غيث عبدالواحد صقر حامل لقب سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي عن فخره وإعزازه بالفوز بلقب الكأس الغالية، مؤكداً بأن السباق جاء مثيرا وساخناً بين نخبة الفرسان. وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن الضباب أثر على مجريات المرحلة الأولى ولكن الأمور تغيرت في المرحلة الثانية.

وأشاد غيث بمستوى جواده قائلاً بأنه حصان بطل وكان على المنصة في 3 مشاركات. وقال إن هذا الفوز يعتبره الأقوى في مسافة المئة كيلومتر. وأعلن عن جاهزيته للمشاركة في سباق 60 كيلو يوم 6 يناير المقبل متمنياً أن يحقق ثنائية.

تقدم الفارس سعيد المهيري حامل لقب الوصيف بالتهنئة إلى سلطان السبوسي، مؤكداً بأن هذا الفوز ليس بغريب على الإسطبل الذي نال لقب كأس الشهيد وحقق إنجازات مشرفة هذا الموسم. وأشاد المهيري بالجواد البطل مشيداً بأدائه خلال مرحلة السباق معرباً عن فخره بالوقوف في منصة التتويج. وأعلن سعيد المهيري عن جاهزيته واستعداده للمشاركة في السباق الرئيسي يوم 6 يناير المقبل متمنياً أن يحالفه الحظ والتوفيق في انتزاع لقب البطولة.

أحمد الريسي: دعم فارس العرب وراء الإقبال الدولي والمحلي على المهرجان

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية أن هذا الإقبال الدولي والمحلي الكبير سببه الرئيسي الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واعتبر أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هو إشارة على ما وصلت إليه رياضات الفروسية عامة والقدرة والتحمل خاصة من تقدم ملحوظ حتى أصبحت الدولة الأولى عالمياً في كل ما يخص هذه الرياضة السامية.

كما شكر الريسي صاحب السمو على المكرمة بالجوائز غير المسبوقة عالمياً التي تمثلت في عدة سيارات لأصحاب المراكز العشرة الأولى ومن المركز الحادي عشر وحتى المركز الثلاثين مبلغ 100 ألف درهم والمركز الحادي والثلاثين مبلغ 90 ألف درهم المركز الثاني والثلاثين 80 ألف درهم والمركز الثاني والثلاثين مبلغ 80 ألف درهم. دبي - البيان الرياضي

محمد العضب: السباق كسر الرقم القياسي العالمي

أشاد محمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه لسباق الإسطبلات الخاصة بتخصيصه جوائز قيمة للأبطال الفائزين، وأعرب العضب عن ارتياحه لنجاح السباق الافتتاحي للمهرجان وكسره للرقم القياسي العالمي بمشاركة 450 فارساً وفارسة.

وهذا ما يعد إنجازاً عالمياً يؤكد قدرة مدينة دبي الدولية للقدرة على استضافة عدد كبير من الخيول، وبأن فرق تنظيم البطولة قادرة على إخراج البطولة بالشكل اللائق والمطلوب.

وأكد العضب أن الظروف المناخية والضباب تسببا في تأخير انطلاقة السباق لساعتين. وأن اللجنة المنظمة ارتأت المحافظة على الفرسان والخيول.دبي - البيان الرياضي