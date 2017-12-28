مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ينطلق مهرجان سموه للقدرة صباح اليوم بإقامة السباق الأول المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة الفرسان يمثلون الاسطبلات الخاصة في الدولة.

وخصص السباق للخيول عمر 6 سنوات فما فوق وينطلق في السابعة من صباح اليوم، وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ. كما تقرر أن يكون الحد للسرعة 14 كلم بالساعة.

وقررت اللجنة المنظمة أن الاجتماع التنويري قبل السباق سيكون عند بوابة الفحص البيطري، وطالبت اللجنة الفرسان بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأن أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي يستبعد من السباق.

وتقرر السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية ولا يسمح بالطاقم المرافق التواجد في المداخل والبوابة البيطرية ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري. وتقرر عدم السماح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري ليسجل له زمن جديد. وتقرر أن أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.

سيتم استخدام الجهاز الالكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب وتحديد معدل نبضات الخيل حسب النظام المتبع.