توصيات «البيان الرياضي»

1

اهتمام الحكومات العربية بالخيول العربية

2

تقديم الحوافز المالية للملاك والمدربين والفرسان

3

زيادة عدد سباقات الخيول العربية محلياً ودولياً

4

إقامة المؤتمرات والندوات حول الخيول العربية

5

القيام بزيارات ميدانية من قبل «إفهار» للدول التي تعاني من المشكلة

6

التعاون بين الدول العربية في إنتاج الخيول العربية ومدها بالخبراء في هذا المجال

7

تأهيل و تطوير البنية التحتية للمضامير في الدول العربية

8

فتح المجال لكافة فئات المجتمع لاقتناء الخيول العربية

9

إدخال الخيول العربية ضمن المقررات الدراسية

10

تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الخيول العربية

11

زيادة الإهتمام الإعلامي بالخيول العربية

12

دعم المرافق الصحية في الدول التي تعاني من أمراض الخيول