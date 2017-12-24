لارا صوايا: مهرجان منصور بن زايد ساهم بإعادة أمجاد الخيول العربية وإعلاء شأنها في العالم

أشادت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إيفهار»، بدور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعمه لسباقات الخيول العربية في مختلف مضامير العالم.

مؤكدة أن دعم سموه وتوجيهاته السديدة ساهمت في إعلاء شأن الخيول العربية وإعادتها إلى مجدها السابق. وقالت صوايا في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن المهرجان بدأت انطلاقته عام 2009 باسم مئوية زايد بن خليفة، وكانت البداية بإقامة 4 سباقات باسم بطولة سباقات زايد بن سلطان آل نهيان عام 2010.

وأضافت قائلة إن عام 2012 شهد إقامة أول مؤتمر عالمي في أبوظبي. وأكدت أن أول سباق أقيم في هولندا عام 2011 وخصص للسيدات باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وشهد مشاركة الفارستين شذرا الحجاج وفاطمة المري، حيث مثلتا الإمارات في السباق. وفازت بلقب السباق السويدية جيني هندرسون.

وأعلنت صوايا أن سباقات الوثبة ستاليونز بدأت عام 2010 في الإمارات، ثم انتقلت إلى أوروبا وأميركا، حيث أقيمت في كاليفورنيا. وتوسعت دائرة السباقات عالمياً لتصل إلى 108 سباقات. وأقيم أول سباق في هولندا 2011 ثم ألمانيا 2012 تلتها فرنسا 2013.

وساهم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في بطولة العالم للقدرة للناشئين، والتي نال لقبها خليفة الجهوري في فرنسا 2013.

وأعلنت صوايا أن أول اتحاد دولي لأكاديميات الخيول العربية الأصيلة للفرسان المتدربين، تأسس في أبوظبي قبل 3 سنوات، وأشهر وقتها ويخضع لقوانين دولة الإمارات ويضم 56 دولة.

وأكدت صوايا أن سباقات السيدات بالمهرجان تحت إشراف الاتحاد الدولي إيفهرا، بدأت عام 2010 في نفس العام الذي أقيم فيه المؤتمر العالمي للخيول العربية في أبوظبي. وتبع ذلك إقامة المؤتمر في هولندا 2011 ثم ألمانيا 2012 وتلته فرنسا في 2013 ثم لندن 2014 وبولندا 2015 ثم روما 2016 ومراكش المغربية 2017.

وذكرت لارا صوايا أن أغلى سباقات المهرجان في الختام «جوهرة تاج الشيخ زايد» وجائزته مليون و200 ألف يورو.

وأعلنت صوايا أن السباقات تطورت وكبرت عام 2011. وكانت بداية دارلي أوارد أميركا في 2012. وأقيم أول سباق لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في أميركا عام 2013. ثم انتقل السباق إلى هوليوود عام 2014 وهذه السنة الخامسة للحدث.

وفي عام 2015 أقيم أول سباق في مضمار سانتا أنيتا بارك لجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقيمة الجائزة 100 ألف دولار.

ويعتبر هذا أول مضمار مهم يمثل الخيل العربي. ويشتهر بتنظيمه سباق بريدرزكب، والذي يعد شريكاً للمهرجان.وأضافت قائلة إن أعرق مضامير نيوجيرسي استضاف أول سباقات الخيول العربية لسمو الشيخة فاطمة للفرسان المتدربين الهواة عام 2012.

وذكرت لارا صوايا خلال حديثها لـ«البيان الرياضي»، أن أول سباق أقيم للهواة بالمنطقة الأوروبية عام 2013 بإشراف الاتحاد الدولي «إيفهار»، وبدأ في عام 2014 تكوين الاتحاد الدولي إيفهار، وأشهر رسمياً عام 2015.

وأشرف المهرجان خلال مؤتمره عام 2014 على بحوث جامعة ليفربول حول كيفية إنقاص الفارس الوزن من دون التأثر، وكذلك على أبحاث جون مور وقد استفاد منها كثير من الفرسان العالميين. وأعلنت لارا صوايا، أن سباقات الوثبة ستد ستاليونز قد زادت من 69 سباقاً إلى 72 سباقاً في 6 قارات تضم أستراليا وأميركا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا. وأضافت أن المهرجان نظم أول سباق عالمي لجائزة سمو الشيخة فاطمة للفرسان المتدربين في الجزائر 2017. كما أن المهرجان شهد افتتاح مضمار جديد في مراكش بالمغرب.

وأعلنت صوايا أن أول كتاب لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد باللغتين العربية والإنجليزية قد صدر في عام 2010. كما أعلنت أن المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد أسهم في فوز فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي «إيفهار» للخيول العربية. وأكدت صوايا أن لقاء بابا الفاتيكان مع إدارة المهرجان يدل على رسالة التسامح للمهرجان في حضور سفراء الإمارات في أوروبا. إلى جانب ميجيل كورتيلي ممثل وزارة خارجية الفاتيكان ورئيس البروتوكول. وأكدت صوايا أن زيارة الفاتيكان عززت مكانة الإمارات في التواصل مع الشعوب.

وأضافت قائلة إنه ومنذ 10 سنوات، فإن المهرجان داعم رئيسي لمهرجان الصيد والفروسية في مساحة قدرها 4000 متر مربع بمشاركة 88 دولة من 6 قارات شعار المهرجان. وأكدت أن أبوظبي أصبحت عاصمة للخيول العربية ولكل الفرسان بمختلف الفئات. وأعلنت صوايا أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يدعم مهرجان زايد التراثي منذ عام 2014.

وأكدت صوايا أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد تم تكريمه من ممثل أعلى سلطة في روما وهو فانشيسكو ترونكا. كما أعلنت خلال حديثها أن المهرجان دعم بطولة جمال الخيول العربية في لبنان، بحضور كبير لسفارة الإمارات أعوام 2015 و2016 و2017، إلى جانب مهرجان أبوظبي ومهرجان الفجيرة لجمال الخيل.

وأعلنت لارا صوايا أن المهرجان ولأول مرة يدعم في هذا العام «البيزرة» للصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين. وسيكون في كل عام داعماً استراتيجياً لمهرجان «البيزرة» في نادي الإمارات للصقارين. كما أعلنت حصول المهرجان على أول جائزة «إيزو 2008» في بولندا عام 2015 أثناء المؤتمر العالمي.

وفي 2015 كان المهرجان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط والعالم الذي يحصل على جائزة إيزو. وهذا ما يؤكد عالمية المهرجان ومساهمته بشكل رائع في دعم وتطور وإعلاء شأن الخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية.