الخيل العربي ميادين الإمارات تدهش العالم (2-2)

لمشاهدة ملف "الخيل العربي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

يواصل «البيان الرياضي» استعراض ملف الخيول العربية في وطننا العربي، ومعالجة الإهمال الذي تعرض له هذا الموروث التراثي في بعض الدول العربية، حيث يبرز بقوة الاهتمام الكبير، الذي أبدته دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الاهتمام بالخيول العربية، وتدعيم سلالتها الأصيلة، بالإضافة إلى تنظيم سباقاتها في العالم الغربي، الذي لم يكن مهتماً في بداية الأمر.

كما تلقت الحلقة الاولى من ملف «البيان الرياضي»، والتي استعرضت مشاكل الخيول العربية في الوطن العربي، دعماً كبيراً من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وجّه بإقامة سباقات للخيول العربية في 6 دول عربية. ونستعرض في الحلقة الثانية والأخيرة، سر نجاح الدولة في مجال الخيول العربية والحلول المطروحة للحفاظ عليها.

اقرأ أيضاً: