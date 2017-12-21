179 ألف درهم جوائز مسابقة الترشيحات

رصدت اللجنة المنظمة 179 ألفاً و415 درهماً للفائزين في مسابقة الترشيحات وتفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية 32 ألف درهم، مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس قيمة جائزتها 20 ألف درهم، مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير قيمة جائزتها 20 ألف درهم.

ينال الفائز بمسابقة ترشيحات 6 خيول فائزة في 6 أشواط 35 ألفاً و415 درهماً. يحصل من يرشح 5 خيول فائزة على 6 آلاف درهم، وينال من يرشح 4 خيول فائزة 4 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة الفئة المزدوجة المبكرة 20 ألف درهم. وتبلغ جائزة الفئة المزدوجة الوسطى 20 ألف درهم، فيما تبلغ جائزة الفئة المزدوجة الأخيرة 20 ألف درهم.

وتبلغ قيمة مسابقة الأشواط الثلاثية 32 ألف درهم. أما جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 2000 درهم. وتسلَّم الترشيحات قبل بداية انطلاقة الشوط الثاني بحوالي 15 دقيقة.