«هيفي ميتال» يواجه «شارلس» في «خور دبي للميل»

تتجه الأنظار في السادسة والنصف من مساء اليوم، نحو مضمار ميدان العالمي، حيث ينطلق السباق الخامس بالموسم، بمشاركة 90 خيلاً. ومجموع جوائز السباق مليون و379 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول الافتتاحي للخيول العربية الأصيلة «مجاني ستيكس»، برعاية لينكولن لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي.

ويتصدر «الباشتون» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة جون إيجان وإشراف راشد بورسلي.

وأقوى المنافسين «آر. بي. ديكس بيرنينغ» و«حمزة» و«نشمي» و«مواهب»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. و«زاهر» و«بون بيسر دي فاوست» و«سوتيرنس الموري»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. إلى جانب «أصلان» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف هلال العلوي.

ويتطلع للفوز باللقب «فوكون دو لوب» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة باتريك دوبس، و«شداد» لعائشة يوسف محمد البلوشي، بقيادة عيسى البلوشي وإشراف سيف الهاجري، و«بابل ديلاس» لمحمد الأعسر، بقيادة فيرناندو جارا وإشراف محمد رمضان، و«إيه إف معرة»، و«إيه إف الساجانلي» لخالد خليفة النابودة.

جائزة لينكولن

يشهد الشوط الثاني للخيول المهجنة المبتدئة لمسافة 1400 متر «جائزة لينكولن»، وجائزته 150 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، يتصدرهم «كوزمو ستار» لنقابة بورسلي للسباقات.

وأبرز المنافسين على اللقب «جوندوجو» لسالم راشد غدير، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «جابر» لعلي حداد، بقيادة كولم دونوجو وإشراف ساتيش سيمار، «لويال سولجر» لحمدان المنصوري، بقيادة كونور بيسلي، «روجير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«سكاي رايدر» لـ «إيريك»، بقيادة سام هتشكوت، و«بيلا دبي» لمالكه أمحمد محمد نجم، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً، يتصدرهم «أفنيو أوف ديمز» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، بقيادة سين ديفينز وإشراف علي الرايحي. وأبرز المنافسين على اللقب «مور توكومس» لـ «إيريك»، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «نودير هون» لحمدان المنصوري، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش، «ستريت أوف ديميز» لعلي العنزي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «تالوريس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باولو سيرجو وإشراف علي الرايحي، «ترافيس كاونتي» لإسماعيل محمد، بقيادة أدري دي فريز وإشراف إسماعيل محمد، «فيفرنوس» لسلطان سعيد حارب، بقيادة بيرماردو بنهيرو وإشراف بي. بيترون «كيب أوف إيجلس» لـ إيريك، بقيادة دي أونيل وإشراف فوزي ناس.

شوط الميل

يعتبر الشوط الرابع «خور دبي للميل» لمسافة 1500 متر، برعاية لينكولن، وجائزته 250 ألف درهم، من بين أقوى أشواط السباق، ويتنافس خلاله 7 خيول قوية، أبرزها «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير.

وأقوى المرشحين «كوسمو شارلس» لرمضان قادروف، بقيادة تاتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «ديلي بولتين» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة تاغ أوشي وإشراف الرايحي، «أظرف» لسلطان علي، بقيادة كونو بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من:

«ستند» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «وايلد دوري» لمالكه يولونغ وفريق شيفال، بقيادة سيلفستر دي سوزا، «ستراتون ستريت» لجون والتر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

شوط «انتصار»

يتوقع أن يشهد شوط انتصار لمسافة 2000 متر، برعاية الطاير للسيارات، وجائزته 250 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين النخبة، خاصة أن «سكند سمر» بطل جودلفين للميل، يتنافس على لقب الشوط، ويقوده باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين على اللقب «فولكنر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، و«فرير» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «توب كليرانش» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف جوبي سلفارتنام.

ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من: «اتجاه» و«خصوصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جود كونتاكت» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف ساتيش سيمار، «فلاي آت دون» لجودلفين، بقيادة وليم بويك وإشراف شالي أبلبي، «لوس باربادوس» لـ إيريك، بقيادة أدري دي فيرز، «لوجستيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة فرناندو جارا وإشراف دوغ واتسون، و«باريش» لإسطبل رمضان، بقيادة كولم دونوهو، و«طناف» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة ليو سيليس.

صراع الأقوياء في شوط القرهود للسرعة

ينتظر أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر «القرهود للسرعة»، تنافساً مثيراً بين 12 خيلاً قوية، ومجموع الجوائز 250 ألف درهم، برعاية لينكولن نافييجيتر.

وينتظر أن ينحصر صراع اللقب بين «ماي كاتش» لفالنتين بوختياروف، بقيادة باتريك دوبس، و«كريبتون فاكتور» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة أدري دي فريز، و«يالطا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش، «كوميكاس» لجودلفين، بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي، «رافنز كورنر» لمالكه تتش غولد ريسينغ، بقيادة ريتشارد مولن، «سطوة ستوري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة باتريك كوسجريف، «معرب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة دي أونيل وإشراف علي الرايحي، «إينوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة كونور بيسلي، و«فيتزجرالد» لبسطي بن طوق المري، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أحمد بن حرمش.

شوط الختام

يتوقع أن يشهد الشوط السابع الأخير لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، وجائزته 160 ألف درهم، برعاية لينكولن، صراعاً قوياً بين 16 خيلاً، يتصدرهم «اجرام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دي أونيل، ويليه «أزمام» المملوك لسموه أيضاً، بقيادة أدري دي فريز.

ومن أبرز المنافسين «بت ستوب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة ريستون فرنش، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، «دانزيلي لين» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس، «باور كريزي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة ريتشارد مولن، «جس ماستر» لحمدان المنصوري، بقيادة كونور بيسلي.