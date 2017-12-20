محمد الشرقي: مكانة متميزة للإمارات في الفروسية

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المكانة التي بلغتها الإمارات في ميادين المنافسة العالمية والعربية الخاصة بعالم الخيل والفروسية، مثمناً الدعم الكبير الذي تلقاه هذه النوعية من الرياضات ومهرجاناتها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لإنجاح البطولات التي تحتضنها الإمارة، وتوفير كل السبل اللازمة لتنظيمها وفق أعلى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أول من أمس، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ختام فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي أقيمت بالقلعة التاريخية واستمرت منافساتها لمدة خمسة أيام بمشاركة 466 خيلا تعود ملكيتها لنحو 181 مربطاً، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورعاية الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مشاركة

كما أشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إلى أن المشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة والتطور الذي يطرأ عليها دورة بعد أخرى، ساهم في تعزيز مكانتها ضمن أبرز الأحداث الرياضية التي تقام في دولة الإمارات، بوصفها ملتقى سنوياً جامعاً لمحبي الخيول ورياضاتها. ووجه سموه، الشكر إلى المشاركين ومنظمي البطولة لدورهم في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة والتي تعد جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد.

حضر الحفل الختامي للبطولة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير العام لمربط دبي، وشريف العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة، وحمدان الكعبي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك وجمهور غفير من عشاق الفروسية.

نجاح

وكانت البطولة قد حققت نجاحاً كبيراً من جميع النواحي الفنية والتنظيمية واجتذبت نخبة أفضل السلالات التي تنافست على مدار فئاتها الـ 34، ورصدت لها جوائز مغرية تمنح للخيول الفائزة من المركز الأول حتى العاشر، فضلا عن تأهل 4 من الخيول الفائزة إلى بطولة أبوظبي الدولية.

أسفرت نتائج اليوم الختامي الذي تألف من ست بطولات رئيسة خصصت للمهرات والأمهار والأفراس والفحول، عن فوز المهرة «سندس البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالبطولة الذهبية، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ديروزا جي اي» لمربط الصقران، فيما جاءت «أنوار البداير» وهي أيضا للشيخ محمد بن سعود القاسمي، في المركز الثالث وحصلت على اللقب البرونزي، وهيمنت خيول الدكتور غانم الهاجري على ذهبية وفضية بطولة المهرات بعمر السنة حيث نالت المركز الأول واللقب الذهبي «بتول الهواجر»، وجاءت في المركز الثاني وحصلت على الفضية رفيقتها «مي الهواجر»، فيما حلت ثالثة ونالت البرونزية «دي قراشيب» لمربط دبي.

صدارة

كما حصدت «ايرونا دبليو دبليو» خيول الدكتور غانم الهاجري الذهبية الثانية خلال البطولات، عندما أحرزت صدارة بطولة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «دي وجنة» لجمعة محمد حميد الشميلي، فيما ذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى«والية» لمربط الجزيرة. وحصد «دي ميسور» لمربط الفلاح ذهبية الأمهار عمر سنة، فيما نال الفضية «ضرغام الهواجر» لمربط رأس الخيمة، وحصل على البطولة البرونزية «ريان المعود» لمربط المهذب.

وحقق «دي محبوب» لمربط دبي المركز الأول والبطولة الذهبية للأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال الفضية «بشير البشير» لمربط الهندال، فيما حل ثالثا وحصل على البطولة البرونزية «إي زد اوزان» لعبدالعزيز حسين المرزوقي. وانتزع الفحل «بيرو» لمربط بن هميلة، اللقب الذهبي للفحول، تلاه في المركز الثاني ونال البطولة الفضية «عمار المبروكة» لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وحل ثالثا ونال اللقب البرونزي «شادن الهواجر» لمربط المنذري.

ونال المهر «محبوب» البطل الذهبي للأمهار أيضا جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كأفضل خيل في البطولة، وكان هذا المهر قد نال 94.1 نقطة كأعلى معدل في البطولة وخلال الموسم لغاية الآن، كما تم في ختام البطولة توزيع الشبوات ورؤوس الخيل وهي الهدايا التي قدمها مربط دبي كبادرة منه تشجيعا للإنتاج المحلي للملاك المواطنين.

حضور

من جانبه، تقدم عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على رعايته للبطولة بالإضافة إلى تشريفه لفعاليات اليوم الختامي، مشيداً بالنسخة الثالثة من البطولة، موضحا أن مشاركة 466 خيلاً دليل على نجاح البطولة، لا سيما وأن كل النجاحات التي حققتها الجمعية هي ثمرة للتوجيهات السديدة. كما أوضح، أن الجمعية درجت على تنظيم عدد من البطولات لتلبي مختلف الاحتياجات لدى المربين بحيث لا تتعارض هذه البطولات مع بعضها.

دعم

بدوره، أكد المنسق العام للبطولة محمد أحمد الحربي، أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة جاء بفضل الدعم الكبير واللا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والإشراف المباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، موضحاً أن البطولة استمرت بحمد الله على الرغم من الظروف الجوية المضطربة والأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة خاصة خلال فعاليات اليوم الثالث، كما أشاد الحربي بجهود فرق العمل وكذلك الاستعدادات والتحوطات الجيدة من قبل اللجنة المنظمة.