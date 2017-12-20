التوحيدي: البطولة عرس وطني كبير

أوضح المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، أن بطولة الفجيرة شكلت عرساً احتفالياً وطنياً كبيراً في موقع مناسب لبهاء الخيل العربية ومجدها، وقال: أسعدتنا فرحة المربين وملاك الخيل الذين فازوا بشبوات ورؤوس الخيل من الفحل العالمي المتميز بإنتاجه، وفرحة ذويهم وأصدقائهم، والمتعة الكبيرة التي عبر عنها الجمهور بحرارة.

وأضاف التوحيدي: «أسعدنا الثناء الجميل للفائزين على مبادرة مربط دبي للخيول العربية، وهي إحدى المبادرات الكثيرة التي تجسد الكرم السامي النبيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد وجه سموه بأن يكون الخير أحد مبادئ وأسس تطوير الخيل العربي الأصيل وأن يقترن إنتاجه بصناعة أسباب وفرص السعادة بين أهل الخيل من المواطنين الذين يبذلون جهدا ويشاركون في المحافظة على الخيل العربي وتطويره».

وأضاف التوحيدي: «نتوجه بأسمى آيات بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فارس العرب العالم، نيابة عن كثير من المستفيدين من مكرمة مربط دبي، والذين عبروا عن تقديرهم العالي لتوجيهات سموه بمنح أبنائه المواطنين فرصة الاستفادة من أفضل خيول الإنتاج العالمي المعاصر، والذين اعتبروا أن هذه الاستفادة الطيبة تشكل مرحلة جديدة في مسيرة مرابطهم ومستقبل إنتاجهم».

إنجاز

من جهته، أعرب عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، عن فرحته بالإنجاز الكبير الذي حققه المربط في بطولة الفجيرة بميلاد بطل جديد المهر «دي محبوب» في أول مشاركة له محرزا أعلى معدل بين الخيول المشاركة في مختلف مسابقات البطولة برصيد 94.17 نقطة. وقال المرازيق: «هذا الإنجاز للمهر دي محبوب يذكرنا بإنجاز المهر دي سراج الذي قفز بجماله من بطولة محلية إلى التتويج ببطولة العالم، ونحن سعداء بهذه الخطورة الجديدة من الإمارات نحو الإنجازات العالمية»، مبدياً سعادته بنجاح البطولة التي اعتبرها إضافة ذات قيمة كبيرة في مسار البطولات المحلية الجديدة.

تعاون

بدوره، أكد علي مصبح الكعبي المدير العام للبطولة، أن النجاح الكبير الذي حققته هذه البطولة يعود للدعم الكبير واللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، موضحاً أن سموه أمر بتسخير كل الإمكانيات لخروج هذه البطولة بحلة زاهية تليق بمستوى الفعاليات التي تقام في الفجيرة وفي الإمارات.

كما تقدم الكعبي أيضا بالشكر لكل الشركات الراعية والتي كان لها دور كبير في نجاح البطولة، معربا عن أمله في مواصلة الشراكة والتعاون في الموسم المقبل. وأضاف إن النجاح المتواصل للبطولة يضعنا أمام تحدٍّ كبير للاستمرار بهذا المستوى.