فرسان الشارقة ينتزعون ألقاب «الوسطى» و«الكبرى»

شهد الميدان الرملي في نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمدينة دبي، انطلاق الجولة الثالثة لمنافسات دوري الخليج للنخبة لقفز الحواجز، والتي أقيمت على يومين، بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، برعاية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وإشراف اتحاد الفروسية، وحرص عدد كبير من فرسان وفارسات القفز بالإمارات على المشاركة، كون البطولة تأتي قبل أسبوع فقط من انطلاقة البطولات الدولية لقفز الحواجز على ميادين أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، والتي تستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة الدولية في 18و19و20 يناير المقبل، بمنتجع ونادي الحبتور للبولو، حيث ستشتد المنافسة كونها ستجمع أهم الأبطال من دول العالم يمثلون الإمارات، السعودية، مصر، أميركا، فرنسا، إيطاليا، السويد، كندا أوكرانيا، وغيرها العديد من الدول العربية والغربية.

تألق

وظفر الفارس محمد غانم الهاجري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا» من نادي الشارقة للفروسية، بجائزة الفئة الكبرى من بين 11 فارساً مشاركاً واستحق الصدارة، بعد نجاحه في إكمال جولة التمايز في زمن بلغ 43.58 ثانية كسر به الأزمنة المسجلة قبل مشاركته، وفاز الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي بصحبة الجواد «سيلتك» من نادي الشارقة أيضاً، بجائزة الفئة الوسطى متقدماً 31 فارساً مشاركاً، 13 منهم انتقلوا للأداء في جولة التمايز، و5 نجحوا في إكمال التمايز دون خطأ، والزمن الأفضل سجله الفارس النعيمي مع «سيلتك وبلغ47.21 ثانية.

بطل الختام

وجاء شوط الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع تمايز (هانديكاب) للفئتين الوسطى والكبرى، بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم لفرسان الفئة الوسطى في الجولة الرئيسية و145 سم في جولة التمايز، ولفرسان الفئة الكبرى بلغ ارتفاع الحواجز 145 سم في الرئيسة ثم 150 سم في جولة التمايز، وفي الشوط الأول من جولة واحدة على حواجز 130 و 135 سم مفتوح المشاركة للفئتين الوسطى والكبرى، فاز بالجائزة الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس»دوكسان بي«من نادي تراث الإمارات.

فوز

وفازت الفارسة تينا لوند مع الفرس الصغيرة»بيوند فيلو دانسينغ كيه«(6 سنوات) من نادي دبي للبولو والفروسية، بلقب شوط من جولة واحدة مع جولة للتمايز وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، ومخصص للخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، أنهته الفارسة تينا في زمن بلغ 39.64 ثانية من بين 24 فارساً وفارسة، نجح منهم 11 فارساً في إكمال التمايز دون خطأ، في حين أحرز جائزة الشوط الأول للخيول الصغيرة الفارس شادي غريب بالفرس»نهلة«من نادي الشارقة للفروسية، وفي فئة الجونيورز شارك 12 فارساً وفارسة، 7 منهم أكملوا الجولة الرئيسة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس راشد يوسف الجنيبي بالفرس»فيتالاين دي موتيير«من نادي تراث الإمارات، وأنهى التمايز في زمن بلغ 37.34 ثانية، وفي الشوط الأول لفئة الجونيورز كان الفوز من نصيب الفارس سلطان فاضل الكعبي بالفرس»انكاس جيرل«من نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

الفئة الصغرى

وسيطر الفارس هشام غريب على جائزة المركزين الأول والثاني في شوط الفئة الصغرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيه 28 فارساً وفارسة في الجولة الرئيسة، ونجح منهم خمسة فرسان في اجتيازها دون خطأ وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، ونال هشام غريب جائزة المركز الأول في الشوط الأول للفئة الصغرى، مع الجواد»أولاك دو مونتسيك«من اسطبلات آل علي وأنهى معه التمايز في زمن بلغ 38.65 ثانية، وبالجواد»دماسكوس سكاي) أنهى جولة التمايز في زمن بلغ 40.80 ثانية فنال به جائزة المركز الثاني.

مشاهير

حضر الجولة الثالثة عدد من الشخصيات الرياضية، ومجموعة من النجوم وسيدات الأعمال ومن بينهم الفنانة مريم حسين، والمطربة نادية المنصوري، والمخرج ماهر الخاجة، والفنان بلال عبد الله، والمطربة أمال موسى وغيرهم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.