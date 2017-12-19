«أسياد» لرئيس الدولة يتوج في «بطولة أبوظبي»

توج «أسياد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب الشوط الثالث من سباق بطولة أبوظبي الرئيسي، ضمن منافسات الحفل السادس لسباقات نادي مضمار أبوظبي للفروسية أول من أمس، المكون من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، كما توج الجواد «مستهدف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب الشوط الثاني من سباق الظفرة للتكافؤ.

قطع «أسياد» مسافة السباق 1600 متر الذي شارك فيه 15خيلا في زمن قدره 1:45:26 دقيقة، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف إيريك ليمارتنيل، وجاء ثانيا بفارق أنف «جوشوك» من أسطبلات العجبان بقيادة فرناندو جارا وإشراف عبد الله الحمادي، وثالثا «إلسا دي بيبال» لصاحبها إمحمد محمد نجم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، ورابعا «اتوال دو كارير» من الوصل للسباقات بقيادة سلفستر دي سوسا وإشراف عبد الخير آدم، وبلغت قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 180 ألف درهم.

100 ألف

شهد الشوط السادس من السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق الظفرة للتكافؤ لمسافة 2400 متر بمشاركة 16 خيلا البالغ قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم، تألقا كبيرا لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي أحرزت المراكز الأول والثالث والرابع، وتوج باللقب «مستهدف» الذي قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:29:96 دقيقة بقيادة فرناندو جارا وإشراف ماريا ريتشي، وجاء ثانيا بفارق طول إلا ربعاً الجواد «إيمبولي» لفلنتاين بختياروف بقيادة سام هتشكوت وإشراف دووج واتسون، وجاء الجوادان «أوستاد» و«نفقة» في المركزين الثالث والرابع بقيادة دين أونيل وانطونيو فريزو وإشراف دووج واتسون وإروين شاربي على التوالي.

«أبوظبي الكلاسيك»

كما توج «غزايل» للشيخ محمد شهاب حامد البلوشي من سلطنة عمان بلقب الشوط الأول من سباق أبوظبي الكلاسيك للمهرات لمسافة 1400 متر، والذي شارك فيه 15 خيلا بقيمة جوائز مالية 110 آلاف درهم، بعد أن قطع السباق في زمن قدره 1:30:95 دقيقة بقيادة سيف البلوشي وإشراف يونس الكباني، وحل ثانيا بفارق طولين وربع «إيه اف شرسة» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف إرنست اورتيل، وثالثا «مرجانة الريف» لإسطبلات العجبان بقيادة رويستون فرنش، وإشراف عبد الله الحمادي، ورابعا «رأس سينا» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة تاج أوشي وإشراف ايريك ليمارتنيل.

في الشوط الثاني من سباق أبوظبي الكلاسيك للمهور لمسافة 1400 متر بجوائز مالية قيمتها 110 آلاف درهم وبمشاركة 16 خيلا، توج بالمركز الأول «ام اتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور والذي قطع السباق في زمن قدره 1:32:28 دقيقة بقيادة كونور بيسلي وإشراف ايليس جين، وجاء في المركز الثاني بفارق 0:5 اف «المتغطرس» لخالد خليفة النابودة بقيادة انطونيو فريزو وإشراف إرنست اورتيل، وثالثا «إيه إف البيرق» لخالد خليفة النابودة ايضا بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف أرنست اورتيل، وفي المركز الرابع «مشيرب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة كونور بيسلي وإشراف إيليس جين.

مبتدئات

ضمن الشوط الرابع لسباق الفلاح للمبتدئات لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه المالية 80 ألف تنافس عليها 16 خيلا، توج باللقب «نوف كي بي» لخالد خليفة النابودة والذي قطع المسافة في 1:45:68 دقيقة بقيادة فرناندو جارا وإشراف إرنست اورتيل، وتوج البطل بعد مشاركته في اللحظات الأخيرة حيث كان احتياطيا في السباق لكنه نجح في نيل اللقب، فيما حل ثانيا بفارق طولين ونصف «سهرنا» لعبد الله بخيت سيف المرر بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف هلال العلوي، وجاء في المركزين الثالث والرابع «مشرف» و«واثق» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة جيسيس روسيلس وتاج أوشي على التوالي وإشراف إيريك ليمارتنيل.

«الوثبة ستاليونز»

في منافسات الشوط الخامس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلا والبالغة قيمة جوائزه المالية 80 ألف درهم، توج باللقب «الشباب» لسعادة محمد بن أحمد خليفة اليوسف والذي قطع السباق في زمن قدره 1:31:32 دقيقة بقيادة هاري بنتلي وإشراف أحمد المحيربي.

تكريم

عقب انتهاء كل شوط من الأشواط الستة للحفل، تم تكريم الفائزين بواسطة عدنان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة عدد من الملاك.