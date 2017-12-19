«دي محبوب» يسجل أعلى معدل نقاط في الموسم

حقق المهر «دي محبوب» لمربط دبي، أعلى معدل خلال فعاليات اليوم الرابع لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، بلغ 94.1 نقطة، وهو أيضا الأعلى خلال هذا الموسم حتى الآن، ويرعى البطولة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، واكتسح «دي محبوب» ابن الفحل «دي مشاري» والفرس «جوليانا زاد» خيول القسم «و» في الشوط الخامس للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني «ع ج ناهل» لطارق سعد الدين وحصل على 91.6 نقطة، وجاء في المركز الثالث «متعب الهواجر» لسعيد خميس الزحمي برصيد 91.3 نقطة.

92 نقطة

واستهلت فعاليات اليوم الرابع للبطولة بالقسم «ب» من شوط الأمهار عمر سنة، وانتزع المركز الأول المهر «ايه زد اوزان» لعبدالعزيز محمد المزروعي وحقق 92 نقطة، وجاء في المركز الثاني «جليل البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حل ثالثاً «مغوار الصافنات» لمربط الصافنات، وحصد المهر «دي عسلي» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ج» وحصل على 91.6 نقطة، تلاه في المركز الثاني «الوعب ياس» لبخيت سعيد نوبي الكتبي، وحل ثالثاً «معتصم الهواجر»، وذهبت صدارة القسم «د» للمهر «بشير البشير» لمربط الهندال برصيد 92.3 نقطة، تلاه بنفس عدد النقاط «جسار البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بعد الفصل بينهما بالرجوع إلى درجتهما في معيار النوع، وجاء ثالثاً «مقداد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وكسب المهر «لماح بي اتش ام» لمربط بن هميلة القسم «ه» محققاً 91.1 نقطة، تلاه «ايه زد نهار» للشيخة لطيفة راشد خليفة آل مكتوم، وجاء ثالثاً «صابر الهواجر» لعبدالله أحمد الكعبي بنفس عدد النقاط بعد الفصل بالرجوع إلى نتيجتهما في معيار النوع.

نتائج

وتصدر «دي ميسور» لمربط الفلاح القسم «أ» في الشوط السادس المخصص للأمهار عمر سنتين، وسجل 92.6 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «ريان المعود» لمربط المهذب، فيما حل ثالثاً «رعد الهيثم» لهيثم محمد سعيد الكندي، واعتلى «بشار بي اتش ام» لعلي غانم هميلة المزروعي صدارة القسم «ب» محققاً 91.3 نقطة، تلاه «مقدام الخاتم» لعبيد خاتم الكعبي، فيما جاء ثالثاً «بتال الزبير»، وأحرز «درغام الهواجر» لمربط رأس الخيمة المركز الأول في القسم «ج» وسجل 92.1 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «برهان الهواجر» لخميس الظنحاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى «ريح الشمال» لمحمد سيف الحبسي، واختتمت فعاليات اليوم الرابع للبطولة بالشوط السابع وهو للأمهار عمر 3 سنوات وذهبت الصدارة إلى «برومثيوس سي دبليو» لمربط المادر حاصداً 92 نقطة، تلاه «شامخ الخاتم» لأحمد خاتم الكعبي، وحل ثالثاً «دي ارشاد» لخميس الظنحاني.

شكر

توجه المالك محمد عيسى بوشهاب السويدي بالشكر إلى أصحاب السمو الشيوخ لدعمهم اللامحدود للفروسية في الدولة واهتمامهم الخاص بالملاك والمربين المواطنين، وقال إن جمعية الإمارات للخيول العربية استطاعت بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن توفر كل متطلبات الملاك والمربين وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم، وأشاد السويدي بجهود عصام عبدالله المدير العام للجمعية ومساعده محمد الحربي، مشيراً إلى أنهم نجحوا في ترجمة تلك التوجيهات إلى واقع ملموس من خلال التنظيم الرائع لمنافسات وبطولات جمال الخيل.