عدنان النعيمي: نجاح السباق دليل اهتمام الملاك والمدربين

قدم عدنان سلطان النعيمي مدير مضمار نادي أبوظبي للفروسية، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبه تألق خيوله في المضمار وفوز المهر أسياد بلقب السباق الرئيسي للحفل «سباق بطولة أبوظبي». وكشف النعيمي عن توقف سباقات مضمار أبوظبي حتى 14 يناير من العام المقبل والذي يشهد استئناف النشاط من جديد، مبيناً أن التوقف سببه إجراء الصيانة الشتوية للميدان. كما أشاد النعيمي بنجاح السباق، موضحاً أن ذلك دليل اهتمام الملاك والمدربين والفرسان، لا سيما وأن سباقات الحفل السادس شهدت منافسة قوية تعكس التطور الملحوظ في السباقات وقال: الملاك دفعوا بأفضل الخيول خاصة أنه ختام عام والكل يريد النهاية الجيدة بنيل الألقاب.

وهنأ النعيمي، الشيخ محمد شهاب حامد البلوشي «سلطنة عمان» مالك المهرة «غزايل» التي أحرزت المركز الأول في سباق أبوظبي الكلاسيك للمهرات، وقال: الأخوة في عمان طلبوا منا فرصة المشاركة وقد ساعدهم على نيل الفرصة وسهل لنا تجربة المشاركة لأن ذلك واجبنا ونحن نرحب بمثل هذا التبادل الذي يعطي المنافسة زخمها ويحقق الفائدة المشتركة، نحن نشارك في سباقات سلطنة عمان وهم يشاركون معنا وهذا أمر جيد بالتأكيد ويدعم تطور الخيول العربية والمنافسات المختلفة.

نجاح

بدورها، قالت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار)، إن إشادة الملاك والمدربين بإقامة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة على مضماري أبوظبي للفروسية والعين دليل قاطع على نجاح تلك السباقات وتأكيد على رؤية وفكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي أمر بتنظيم تلك السباقات بهدف تشجيع الملاك والمربين على الاهتمام بالخيل العربي وإتاحة الفرص المتكافئة لهم للمشاركة في تلك السباقات، كما أوضحت، أن نتاج تلك السباقات ظهر في زيادة عدد الخيول المشاركة في السباقات مع إفراز خيول جدد تميزت بمستويات راقية تؤهلها مستقبلاً للمشاركة في السباقات الأعلى تصنيفاً.

موضحة، أن قوة المنافسة بين الملاك والمربين من الظواهر الإيجابية لسباقات الوثبة ستاليونز لأن ذلك انعكس على قوة السباقات وتميزها بالإثارة في مجرياتها، وكذلك من الظواهر الإيجابية تعدد الفائزين وأضافت: تلاحظ أن هناك بطلاً جديداً بشكل مستمر في كل السباقات وهذا يشعل روح التنافس بالتأكيد على لقب البطولة.