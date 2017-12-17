ختام بطولة الفجيرة لجمال الخيول العربية غداً

خطفت خيول مربط البداير، المملوك للشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأضواء، ونالت أعلى النقاط خلال ثاني أيام فعاليات بطولة الفجيرة لجمال الخيول العربية، التي تقام حالياً بقلعة الفجيرة التاريخية، وتختتم يوم غد، وشهد منافسات اليوم الثاني للبطولة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

كما شهد الفعاليات عدد كبير من الملاك والمربين، وجاء تألق خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عبر المهرة «سندس البداير»، التي أحرزت المركز الأول في القسم «ب» من الشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات، محققة 92.6 نقطة، وكانت المهرة «أنوار البداير» قد منحت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في القسم «ج» من الشوط الثاني، المخصص للمهرات عمر سنتين، محققة 92.1 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي حصلت عليه «أنشودة بي إتش إم» لعلي هميلة المزروعي، ليتم الفصل بينهما بالرجوع إلى نتيجتيهما في معيار النوع.

وكان الفعاليات قد افتتحت بالقسم «ب» في الشوط الثاني للمهرات، وأحرزت المركز الأول «بي إيه أمنية» لمربط بنات الريح، وحققت 91.3 نقطة، وتصدرت «ع ج هيان» لمربط غلفا القسم «هـ»، محققة 92 نقطة، وتواصلت الإثارة في أول أقسام الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات.

وأحرزت المركز الأول «دبليو جي إيه بنتلي»، لسيف مصبح، وحققت 90.8 نقطة، وتصدرت القسم «ج» «ديروسا جي إيه» لمربط الصقران، وأحرزت 92 نقطة، واعتلت «غريسة الهواجر» لمربط المنذري، صدارة القسم «أ» للشوط الرابع، المخصص للأفراس عمر 4 سنوات، محققة 91.6 نقطة.