مشاركة 84 خيلاً في سباق مضمار أبوظبي اليوم

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، عند الخامسة مساء اليوم، حفل سباقات الموسم الجديد رقم 6، والذي يتكون من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائز الحفل 660 ألف درهم، ويشارك فيه 84 خيلاً.

ويعد الأبرز في سباقات اليوم، الشوط الثالث على لقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 180 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، يترشح منها للتتويج باللقب، «جاهز» و «أسياد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة جوسيسي ونجم السباقات تاغ أوشي على التوالي، وإشراف إيريك ليمارتنيل.

وفي الشوط الأول على لقب سباق أبوظبي الكلاسيك للمهرات، لمسافة 1400 متر، والذي يشارك فيه 13 خيلاً، وجوائزه المالية 110 آلاف درهم، يبرز فيه راس أسينا لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة تاغ أوشي وإشراف إيريك ليمارتيل، ويترشح بقوة أيضاً غزايل لمحمد شهاب البلوشي.

أما على لقب سباق أبوظبي الكلاسيك للمهور في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، سيكون التنافس حاضراً بين 16 خيلاً، بجوائز مالية تبلغ 110 آلاف درهم، وتذهب ترشيحات الفوز إلى إم إتش رحال لمنصور خليفة سلطان بن حبتور.

وفي الشوط الرابع على لقب سباق الفلاح للمبتدئات لمسافة 1600 متر، يتنافس فيه 16 خيلاً، بجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ويبرز فيه عدد من الخيول للحصول على اللقب، بقيادة واثق لصاحب السمو رئيس الدولة، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة تاغ أوشي، ودانة لخالد خليفة النابودة، وقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إرنست أورتيل، وسهرنا لعبد الله بخيت سيف المرر.

أما الشوط الخامس، وكالعادة، سيكون على سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسيكون السباق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 80 ألف درهم، ويتنافس فيه نخبة من الخيول، أبرزها إيه إف أشهم، وإيه إف أشرس لخالد خليفة النابودة.

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يختتم الحفل في الشوط السادس، بلقب سباق الظفرة للتكافؤ لمسافة 2400 متر، والذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم، ويتنافس فيه 16 خيلاً، أبرزها إنجاز لجودلفين، بقيادة هاري بنتلي وإشراف سعيد بن سرور .