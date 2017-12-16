افتتاح بطولة الفجيرة لجمال الخيل

انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، والمقامة بساحة قلعة الفجيرة التاريخية وتستمر حتى الاثنين المقبل، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 466 خيلاً تتبع لنحو 181 مربطا ومالكاً، وشهد فعاليات اليوم الأول الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ حمدان بن خليفة الشرقي، وشريف حبيب العوضي مدير المنطقة الحرة بالفجيرة.

وعدد كبير من الملاك والمربين، وأحرزت المهرة «بتول الهواجر» للدكتور غانم الهاجري أعلى عدد من النقاط بلغ 92.1 نقطة، وذلك في القسم «ه» من الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني رفيقتها في المربط «مي الهواجر» التي نالت 91.1 نقطة، فيما حلت «ام او مزيونة» لمحمد خلف العتيبة في المركز الثالث ونالت 91 نقطة.

واستهلت المهرة «ايه ال آر امونا» ليوسف محمد الرشيد الفوز في افتتاح العروض وحققت 90.5 نقطة وذلك في القسم «ا» من الشوط الأول المخصص لمهرات عمر سنة واحدة وانتزعت صدارة القسم «ب» المهرة «دي حتا» لمربط دبي محرزة 90.8 نقطة، وتصدرت القسم «ج» «منايا بي اتش ام» لمربط بن هميلة وحققت 91.8 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «د» للمهرة «اس جي شرف»، فيما خطفت المركز الأول في القسم «و» المهرة «دي غراشيب» لمربط دبي وحققت 91.8 نقطة، وكانت المهرة «ابلاج الغيد» لمربط الغيد، آخر الفائزين في فئة المهرات بعمر سنة القسم «ز».

وتمكنت من تحقيق 91.3 نقطة، وشهد فعاليات اليوم الأول فاتحة أقسام الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر 4 سنوات، حيث نالت «نفوسه» لسمو الشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي، لقب القسم «أ» لهذه الفئة محرزة 91.6 نقطة.

ويستكمل في الرابعة عصراً شوط الأفراس للأقسام «ج، د، ه، و، ز» وهي مكملة للشوط الرابع للأفراس عمر سنة وما فوق، يليه الشوط الخامس المخصص للأمهار عمر سنة واحدة حيث يشهد هذا اليوم الأقسام «أ، ب، ج» فيما تستكمل الأقسام «د، ه، و» في اليوم الرابع (الأحد) الذي يشهد أيضا الشوط السادس للأمهار عمر سنتين «أ، ب، ج»، كما يشهد أيضاً الشوط السابع للأمهار عمر «3 سنوات».

نقلة

قال أحمد إبراهيم، مالك مربط النور للخيول العربية إن بطولة الفجيرة أحدثت نقلة نوعية في مجال مسابقات عروض الجمال، وأسهمت في زيادة الإقبال على هذا النشاط، حيث ارتفع عدد الملاك في الفجيرة من 60 مالكاً إلى نحو 130 مالكاً.

وأعرب عن سعادته للنجاحات التي ظلت تحققها البطولة عاماً بعد عام، مضيفاً أن هذا النجاح الذي تحقق يدعو للفخر فقد استطاعت هذه البطولة أن تجد لها حظاً كبيراً من الانتشار والصيت الإعلامي.