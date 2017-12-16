«أورمنيدو» يتوّج بطلاً للشوط الرئيس

توج «أورمنيدو» ببطولة الشوط الرئيس «الثالث» في سباق «بر دبي» رابع سباقات موسم مضمار جبل علي مساء أمس وسط حضور جماهيري كبير فاق الـ 10 آلاف شخص.

وشهدت نتائج الأشواط الستة إثارة كبيرة ولم تخل من المفاجآت، وكانت من أبرز النتائج فوز «إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط الخامس، وأقيم السباق برعاية إسطبلات ومزارع «شادويل»، ومزارع «ديرنزتاون»، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية بالشارقة.

«هوكر» بطل الشوط الأول

أهدى «هوكر» بطولة الشوط الأول لمالكه سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1950 متراً بمشاركة 16 خيلاً وبرعاية «شادويل» تحت إشراف المدرب دووغ واتسون .

وقيادة الفارس باتريك دوبس ونجح في الوصول لخط النهاية في زمن قدره 2:00:75 دقيقة بفارق طول و3 أرباع الطول عن أقرب منافسيه «هيرالديك» لفريق البيت متوحد، فيما حل في المركز الثالث «فايف هندرد مايلز» لذيستل لتوليد الخيول.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وممثل شادويل بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، المدرب واتسون كما تم تكريم المدرب والفارس.

«روثبيرغ» يتصدر «الثاني»

ونجح «روثبيرغ» لفريق بايرلي وتحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف في الظفر بلقب الشوط الثاني الذي شهد مشاركة 11 خيلاً برعاية جامعة زايد لمسافة 1800 متراً، وقطع المسافة في 1:50:47 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية وربيكا بايرن فيما جاء «بسكر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث.

وقام براين جلوري ممثل جامعة زايد بتتويج الفائز وتسلم الجائزة طحنون العلوي نيابة عن فريق بايرلي، كما تم تكريم لمدرب والفارس.

«أورمنيدو» بطل «الرئيس»

وحقق «أورمنيدو» لقب الشوط الرئيس «الثالث» لمسافة 1400 متر بمشاركة 12 خيلاً وبرعاية «شادويل فارم» تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي محققاً زمناً قدره 1:24:15 دقيقة بفارق طول عن «آبف نورمال» لمالكه ناصر عسكر.

فيما حل «مُشاكس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث. وقام عبد الله الأنصاري وعزيز ميرزا وخليفة بن دسمال ومسعود محمد صالح ممثلين «شادويل فارم» بتتويج أبطال السباق.

«شيلونج» في المقدمة

واعتلى «شيلونج» المقدمة بجدارة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 خيلاً وبرعاية «مزارع ديرنزتاون» مهدياً الفوز الغالي لفريق بايرلي تحت إشراف المدرب هلال العلوي وقيادة الفارس باتريك كوسجراف محققاً زمن قدره 1:11:59 دقيقة بفارق رقبة عن «جالسبرج» لفريق البيت متوحد فيما حقق «ليبيان بيس» لعائلة أبوشكيوت المركز الثالث.

وقام عبد الله الانصاري بتتويج الفائز ممثل فريق بايرلي والمدرب هلال العلاوي والفارس كوسجراف.

«سترايك» بطل «الخامس»

واستطاع «إنفنسبيل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، الظفر ببطولة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية الجامعة الأميركية في الشارقة وبمشاركة 15 خيلاً، تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس شين ديفيز.

وحقق زمن قدره 1:37:98 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «بيكتوجراف» لمالكه محمد علي الظاهري فيما حل «هير ناو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام ممثل الجامعة الأميركية في الشارقة بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، المدرب ساتيش سيمار.

«أو كوور» يختتم الانتصارات

واختتم «أو كوور» انتصارات السباق الرابع بتصدره الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية شادويل ومشاركة 11 خيلاً، مهدياً الفوز لـ «تتش جولد للسباقات» تحت إشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن محققاً زمناً قدره 1:38:08 دقيقة بفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «شيركس فاروه» لمالكه زاور سكريكوف وجاء «دبويس تندر» لنقابة بورسلي للسباقات في المركز الثالث، وقام عبد الله الأنصاري ومسعود محمد صالح ممثلين عن شادويل بتتويج الفائز.

ارتياح بالغ

عبر أحمد بن حرمش، مدرب «أورميندو» بطل الشوط الثالث «الرئيس» عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب.

وقال أحمد بن حرمش، إن البطل قدم أداء جيداً، وتحسن مستواه من الموسم الماضي.

وأضاف أحمد بن حرمش، أنه توقع فوز البطل، خاصة أن المنافسة قوية على مضمار جبل علي، مشيرا بأن «أورميندو» قادر على المشاركة من 1200 إلى 1400 متر، و كما تعلم أن الوزن يلعب دوراً كبيراً في سباقات «الهانديكاب».

ميرزا الصايغ: نعتز برعاية «شادويل» للسباق

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن رعاية إسطبلات ومزارع «شادويل» ومزارع «ديرنزتاون» للسباق، هي تأكيد على استمرارية تواجد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية في مضمار جبل علي.

وأضاف ميرزا الصايغ، أن التواجد أيضاً يدل على اعتزاز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمضمار جبل علي وإداراته، واحترامه وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر.

كما أشاد ميرزا الصايغ، بالتواجد القوي للجامعات في السباق، مما أعطى الزخم الكبير لهذا المهرجان المميز.

وعن السباق، أكد ميرزا الصايغ، أن كافة الأشواط كانت قوية، وهذا شيء ليس بغريب عن مضمار جبل علي، ان نشاهد الخيول القوية تتنافس على الألقاب.

و أضاف ميرزا الصايغ، أن الشوط الرئيسي شهد الكثير من المفاجآت القوية، وقلبت توقعاتنا وترشيحاتنا، ولكن هذا هو المضمار الأصفر والسباقات التي تقام فيه، دائما ما تحمل صفة الإثارة والقوة، وسط منافسة شرسة بين أمهر الخيول المشاركة في المضمار.