تتويج الفائزين بسباق اليوم الأول للقدرة في بوذيب

توج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، الفائزين بسباق اليوم الأول من فعاليات كأس سموهما لركوب القدرة والتحمل، أمس، في اسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، والذي تنظمه القرية التابعة لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، وعبدالله محمد جابر المحيريبي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، وأحمد عادل عبد الرازق مستشار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لشؤون الفروسية،.

وعدد من المسؤولين في كل من النادي واتحاد الإمارات للفروسية،ة، وكان السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.3 كم، أهم منافسات أمس، ووفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حل الفارس محمد كوران على صهوة الجواد «جيهال بارك» من اسطبلات الشندغة في المرتبة الأولى، وأتى الفارس لاكسمان سنج على صهوة الجواد «روبيسيا أورجاني» من اسطبلات إعمار بالمركز الثاني.

فيما حل ثالثاً الفارس جوناتا لوبيز على صهوة الجواد «سبب» من اسطبلات الكمدة، كما تأهل عدد كبير في السباق التأهيلي لمسافة 80.47 كم، وشهدت القرية عصر أمس، إجراءات الفحص الطبي البيطري للخيول المشاركة في السباق التأهيلي «نجمتان» لمسافة 120.7 كم، كما ستشهد القرية ظهر اليوم سباق جولة طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 20 كم.