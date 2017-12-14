«بطولة جمال الخيل» تزين قلعة الفجيرة

تنطلق اليوم النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي تقام في الساحة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 466 خيلاً تتبع لـ181 مربطاً ومالكاً، والبطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الترتيبات لإنجاح البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل في الدولة، وتقام البطولة بمشاركة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الاسطبلات المحلية في الدولة.

وسيتم تحكيم الخيول خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وذلك بواسطة نخبة من أبرز حكام المنظمة الأوروبية للخيول.

افتتاح

تبدأ اليوم الأول فعاليات اليوم الأول من البطولة في تمام الساعة الرابعة بشوط المهرات بعمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى سبعة أقسام هي «A، B، G، D، H، O، Z» يعقبه القسم «A» في الشوط الثاني المخصص للمهرات، ويستكمل هذا الشوط في اليوم الثاني (الجمعة) بالأقسام «B، G، D».

من جانبه، أكد عصام عبدالله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة أصبحت من البطولات المهمة في روزنامة بطولات الجمال في الموسم وستواصل تميزها بما توفر لها من إمكانات، موضحاً أن بطولة الفجيرة أصبحت جزءاً من منظومة البطولات العشر التي تنظمها الجمعية خلال الموسم، وهي تقام بشكل هرمي وتلبي مختلف الاحتياجات وهي لا تتعارض مع بعضها البعض لأن لكل بطولة نظاماً معيناً.

تحضيرات

من جهته، أكد سالم محمد عبدالله الزحمي المشرف العام لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، أن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يتابع كافة التحضيرات من أجل تحقيق نجاح وتميز يضاف إلى ما تحقق في النسختين الماضيتين. وأضاف: إن كل معينات النجاح توفرت لإقامة النسخة الثالثة للبطولة، متوقعاً أن تكون الأفضل بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الخيول المشاركة والمرابط والملاك الجدد الذين انضموا لهذا النشاط.

كما أوضح علي مصبح الكعبي المدير العام للبطولة، أن اللجنة المنظمة تتابع كل الجهود الكفيلة بإخراج البطولة الجديدة في أجمل صورة تتناسب مع مكانة إمارة الفجيرة وموقعها الاستراتيجي ونجاحها المعهود في التنظيم لمثل هذه البطولات المتميزة.

مضيفاً أن تكاتف الجهود في اللجنة ومتابعة الجمعية، وبالتعاون مع شركاء البطولة وداعميها، رسم للبطولة صورة بهية ومشرفة للنسخة الثالثة للبطولة، بما تضم من فعاليات تعد إضافة نوعية للمزيد من الفرح والسعادة لدى عشاق الخيل العربية من الملاك والعاملين والجمهور.

نجاح

في حين، أكد محمد الحربي المنسق العام للبطولة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإنجاح البطولة، مشيراً إلى أن فرق عمل الجمعية حضرت منذ وقت مبكر للإشراف والوقوف على كل التفاصيل الخاصة بإقامة هذا الحدث.

وأضاف، جمعية الإمارات للخيول العربية بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، تحرص على إنجاح كل فعاليات منافسات بطولات الجمال ودعم الملاك والمربين وأضاف أن البطولة استطاعت خلال نسختيها الماضيتين أن تجتذب أعداداً كبيرة من الملاك والمربين، بالإضافة إلى أنها أيضاً اجتذبت المزيد من الجماهير سواء من إمارة الفجيرة أو من الإمارات الأخرى.