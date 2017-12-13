79 خيلاً تشارك في سباق «بر دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عن تنظيم رابع سباقات الموسم «سباق بر دبي» الجمعة المقبل تحت رعاية «إسطبلات شادويل، شادويل فارم، ديرنزتاون، جامعة زايد، الجامعة الأميركية في الشارقة»،.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد نهار أمس بحضور مسعود محمد صالح ممثل «شادويل» والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لبساق الخيل وتشارلز دياب من الجامعة الأميركية بالشارقة وبريان جلوري من جامعة زايد، ويتألف السباق من 6 أشواط بمشاركة 79 خيلاً بمجموع جوائز نقدية 480 ألف درهم.

وتقدم المهندس شريف الحلواني، نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار العائلي، بالشكر إلى جميع الرعاة والجهات المساهمة في إنجاح سباقات المضمار الأصفر.

وقدم شكراً خاصاً إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، على دعم سموه المتواصل للمضمار العائلي من خلال رعاية إسطبلات سموه للسباق الرابع ودعوة سموه للجامعات للمشاركة فيه، مؤكداً تقدير اللجنة المنظمة على هذا الدعم الكريم.

وأثنى الحلواني على دور الشركات الراعية والمساندين ودور الإعلام في عكس النشاط ما كان له أبلغ الأثر في جذب الجماهير للسباقات عموماً وفي مضمار جبل علي على وجه الخصوص، وأشار الحلواني إلى دور هيئة الإمارات لسباق الخيل لما تقدمه من دعم فني للوصول بالتنافس إلى قمته من خلال تواجد نخبة الخيول التي يحرص عليها الملاك والمدربين والفرسان.

وأوضح الحلواني أن مضمار جبل علي سيواصل احتضان مشروع الأسر المنتجة، وكذلك منتجات أصحاب الهمم بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ترجمة لما يوليه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من اهتمام بهذا النشاط الحيوي، وأثنى الحلواني على الدور الذي يقوم به ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انعكس إيجاباً في نشاط المضمار العائلي.

رعاية شادويل

كما تحدث مسعود محمد صالح، مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في إشراك مؤسسات التعليم العالي لما تغرسه هذه المشاركة من فوائد لجيل الشباب من طلبة وطالبات الجامعات، وقال إن سموه حريص على إشراك هذه الشريحة المهمة في نشاط الفروسية للتعرف إلى السباق عن قرب.

وإن سموه يتطلع مستقبلاً إلى ربط المدارس الثانوية بسباقات مضمار جبل علي، أسوة بالجامعات، إيماناً من سموه بالدور المؤثر للشباب في حمل الرسالة والتعريف برياضة الآباء والأجداد. وأعرب مسعود عن سعادتهم برعاية «شادويل» للسباق الرابع في الموسم الذي تشارك فيه نخبة الخيول.

وأعرب تشارلز دياب عن فخر الجامعة الأميركية في الشارقة بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في سباقات جبل علي، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مبادراته الدائمة في إشراك الجامعات في هذه السباقات والفعاليات الشهيرة لمضمار جبل علي، مشيراً للشهرة الكبيرة التي تتمتع بها سباقات المضمار العائلي، التي تعكس ريادة الإمارات في نشاط الفروسية.

وعبر بريان جلوري من جهته، عن سعادة أسرة جامعة زايد بهذا التواجد في مضمار جبل علي، مشيراً للفوائد التي تعود للجامعات من هذه المشاركة والتعرف إلى نشاط الفروسية بشكل أوسع، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأسرة مضمار جبل علي.

تفاصيل السباق

وأوضح ياسر مبروك ممثل هيئة سباق الخيل، التفاصيل الفنية لسباق «بر دبي»، حيث تم تسجيل 111 خيلاً وتم اعتماد 79 منها للمشاركة في السباق وتبدأ الأشواط من الثانية والنصف ظهراً بالشوط الأول الذي يشهد مشاركة 16 خيلاً مع 2 في الاحتياطي لمسافة 1950 متراً، ثم الشوط الثاني ومسافته 1800 متر وتشارك فيه 11 خيلاً.

ويشهد الشوط الثالث «الرئيس» مشاركة 13 خيلاً لمسافة 1400 متر، بينما تشارك 12 خيلاً في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، ويشارك 12 خيلاً في الشوط الخامس ومسافته 1600 متر وهي نفس مسافة الشوط السادس بمشاركة 16 خيلاً.

وأشار مبروك إلى وجود خيول قوية في الشوط الرئيس «الثالث» الذي تصعب فيه الترشيحات، حيث تتجه الأنظار نحو «مشاكس، قبول، إعجابي» وستكون المنافسة بينها وبين الخيول الأخرى صعبة للغاية.

ومن بين الخيول الجديدة لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في سباق الجمعة سيكون «فاينال روكنن» وهناك خيول أخرى سيتم الدفع بها في بقية سباقات الموسم الحالي.

جوائز

تتفاوت الجوائز النقدية بين الأشواط الستة، حيث خصص مبلغ 75 ألف درهم للشوط الأول و90 ألف درهم للثاني و95 ألفاً للشوط الثالث و80 ألفاً للشوط الرابع و75 ألف درهم للخامس و65 ألف درهم للشوط السادس.

دي سوزا يعود للمشاركة

يشهد السباق الرابع في مضمار جبل علي ظهور الفارس سيلفستر دي سوزا مع اسطبلات العاصفة، ويعتبر دي سوزا أفضل الفرسان في بريطانيا لعدة مواسم، ويعد ظهوره مؤشراً قوياً للمنافسة المثيرة بين الفرسان في سباق «بر دبي» المقبل، ومع ظهوره تزيد صعوبة الترشيحات في اختيار الخيول الفائزة بالأشواط.دبي - البيان الرياضي

جوائز قيّمة للجمهور في الترشيحات

خصصت اللجنة المنظمة تسهيلات كبيرة لجمهور المضمار حيث تتوفر حافلات شركة «ثريفتي» خدمات لنقل الجمهور من مواقف السيارات إلى داخل المضمار، مع توفير نقاط طبية واسعافات أولية على طول المضمار، بالإضافة لخدمات الأكل والمشروبات، كما يتم تسلم كل شخص هديته عند الدخول.

وتم رصد العديد من الجوائز للجمهور نقدية وعينية يتم السحب عليها قبل بداية السباق وأثناء الأشواط مع السحب على الجائزة الكبرة بعد نهاية السباق، وهي سيارة من فئة «شيري اريزو»، وتشتمل السحوبات على الكبونات المجانية على 130 جائزة نقدية وعينية. وتصل قيمة الجوائز النقدية للترشيحات 60 ألف درهم.

وهناك مسابقة أجمل الخيول مظهراً بقيمة 7000 درهم برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي.